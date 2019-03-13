Ви будете сміятися, але Росія знову образилася на Україну

Найвеселіше в цій ситуації, що, на думку росіян, ми ж і винні в охолодженні відносин між двома країнами

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Друзья, вы будете смеяться, но мы опять между делом очень обидели наших соседей из Мордора. Самое смешное, что мы уже даже забыли про это, а они копили обиду и теперь сегодня уже прислали нам ноту. Не До или Ре, а дипломатическую ноту протеста. Я заголовок новости увидел и даже сразу не смог угадать, что на этот раз. Съели слишком много снегирей? Распяли очередные трусики в Славянске? Понятно, что мы Хунта и если не клянемся в любви к страшному брату, грешны непрерывно и по определению. Но для очередного выброса российской дипломатии должен быть какой-то реальный повод? Должен. Они нашли его.

Итак, МИД РФ прислал нам ноту протеста в связи с… прекращением с 1 апреля действия договора о дружбе между Украиной и РФ. Помните, мы еще в декабре решили этот бред убрать из законодательного поля. И убрали. Очень аккуратно и дипломатично, чтобы не нагнетать ситуацию. Просто Верховная Рада не продлила действие документа. И 31 марта действие договора истекает. Все, крапка, никакой дружбы. Ее по факту и не было давно. Потому что друзья не отжимают территории. Не убивают граждан из Градов. Так поступают только враги, кем Россия по факту для нас и является. Сохранять договор о дружбе в этой ситуации было бы нелепо. Но они обиделись. И ноту Лавров со своими комментариями прислал. С стиле – обидели мышку, написяли, простите, в норку. Пусть в нашем случае не мышка, а скорее лошадка, сути это не меняет.

Самое веселое в этой ситуации, что, по мнению русских, мы же и виноваты в охлаждении отношений. Да, говорит Лавров, договор устарел, но не по вине Москвы. Украина сама виновата. Тотальная украинизация, курс на НАТО и ЕС в Конституции. Я бы начал с того, что это вообще не ваше, простите, лошадкиное дело. Куда и как нам развивать свою страну. Или нужно согласовывать с Москвой любой чих? А с каких, собственно? И, главное, нужно не путать порядок событий. Курс на НАТО и ЕС в Конституции появился через несколько лет после вооруженной агрессии России в Крыму и на Донбассе. Так что причину и следствие стоит поменять местами. А тотальная украинизация вместе с ущемлениями прав русскоязычного населения существовала и существует только в больных головах некоторых политиков. На каком языке я сейчас пишу? Ну так и хватит генерировать бред про ущемления.

Я даже не знаю, как в результате комментировать этот шаг российского МИДа. Никакой дружбы нет. Ее смыло кровью убитых незваными гостями из РФ в Крыму и Донбассе. Договор о дружбе в условиях реальной войны – глупость и цинизм. Естественно, Украина не будет его продлевать. Я вам больше скажу, даже самый пророссийский президент, теоретически выбранный украинцами, такой договор не протащит через Верховную Раду или Банковую сравняют с землей протестующие гражданские. Россия для нас стала врагом. Умные люди говорят, что была всегда, просто маскировалась, но тут пусть обсуждают историки. Сейчас по факту – враг. Договор о дружбе с врагом не имеет смысла.

Все, не друзья. Могу только в качестве комментария процитировать своего старшину в ситуациях, когда мы сами создавали себе проблемы и он для качественного наказания считал достаточным не вмешиваться. Он говорил: «Кошка бросила котят, пусть е…тся как хотят». Мы, конечно, не очень похожи на кошку, да и Мордор с котятами имеет мало общего. Но со второй частью фразы в нашей ситуации я полностью согласен. Пусть жаба с гадюкой дружит до любого состояния, а мы прощаемся. Стена на границе, которую начал строить премьер Яценюк должна быть достроена, позиции для арты и минометов, ров с кислотой и визовый режим. А ноты от грустной лошадки из российского МИДа это просто лошадиный вальс. Нехай щастить.

Джерело: site.ua

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