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    Думки вголос

    Держава має очистити Десятинку від незаконного МАФу Московської церкви

    Давайте внутрішньо мобілізуємося і покажемо, що у нас закон і право сильніше, ніж агресивні зайди-дикуни
    ГАРНА НОВИНА - Горбаня і Шемотюка віддали нам на поруки! Я вважаю їх найкращими акціоністами сучасності. Їхня акція, метою якої було привернути увагу до захоплення іноземцями нашої історичної землі, спрацювала на 500%.  Мету вони як митці досягли - увага усієї країни прикута до Десятинки. Ми очікуємо, що, врешті, з'явиться держава, і
    • Ігор Луценко

      Народний депутат, «Батьківщина»

    • Сьогодні, 17:44
    • Розсилка
    <span>Акція протесту&nbsp;проти самовільно зведеної священиками Української православної церкви Московського патріархату будівлі</span>
    Акція протесту проти самовільно зведеної священиками Української православної церкви Московського патріархату будівлі

    Давайте внутрішньо мобілізуємося і покажемо, що у нас закон і право сильніше, ніж агресивні зайди-дикуни

    ГАРНА НОВИНА - Горбаня і Шемотюка віддали нам на поруки!

    Я вважаю їх найкращими акціоністами сучасності. Їхня акція, метою якої було привернути увагу до захоплення іноземцями нашої історичної землі, спрацювала на 500%. 

    Мету вони як митці досягли - увага усієї країни прикута до Десятинки. Ми очікуємо, що, врешті, з'явиться держава, і законним чином очистить територію від нелегальних зайд.

    Зараз питання полягає у тому, кого чиновники налякаються більше - маргіналів із «монастиря» чи нас з вами. Власне, хто такі ми - було видно по палітрі присутніх на судовому засіданні. Добровольці з фронту, волонтери, архітектори, художники, громадські активісти. Нардепи усіх, здається, фракцій, крім Опоблоку.

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    Отож, акціоністи зробили свою справу на відмінно, тепер черга за нами усіма.

    Якщо ми дотиснемо і переконаємо державних мужів - Євгена Ніщука та Віталія Кличка - використати свої повноваження і досягти порядку на Десятинці - то власне, Горбань і Шемотюк уникнуть кримінальної відповідальності. 

    Якщо ж далі дозволимо чиновникам демонструвати боягузтво і брати хабарі за сліпоту та глухоту - то, нагадаю, нищення шляхом підпалу передбачає реальні строки.

    Попереду - серйозна боротьба. 

    Давайте внутрішньо мобілізуємося і покажемо, що у нас закон і право сильніше, ніж агресивні зайди-дикуни.

    Джерело: блог Ігора Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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