Держава має очистити Десятинку від незаконного МАФу Московської церкви

Давайте внутрішньо мобілізуємося і покажемо, що у нас закон і право сильніше, ніж агресивні зайди-дикуни

ГАРНА НОВИНА - Горбаня і Шемотюка віддали нам на поруки! Я вважаю їх найкращими акціоністами сучасності. Їхня акція, метою якої було привернути увагу до захоплення іноземцями нашої історичної землі, спрацювала на 500%. Мету вони як митці досягли - увага усієї країни прикута до Десятинки. Ми очікуємо, що, врешті, з'явиться держава, і

Акція протесту проти самовільно зведеної священиками Української православної церкви Московського патріархату будівлі

Давайте внутрішньо мобілізуємося і покажемо, що у нас закон і право сильніше, ніж агресивні зайди-дикуни

ГАРНА НОВИНА - Горбаня і Шемотюка віддали нам на поруки!

Я вважаю їх найкращими акціоністами сучасності. Їхня акція, метою якої було привернути увагу до захоплення іноземцями нашої історичної землі, спрацювала на 500%.

Мету вони як митці досягли - увага усієї країни прикута до Десятинки. Ми очікуємо, що, врешті, з'явиться держава, і законним чином очистить територію від нелегальних зайд.

Зараз питання полягає у тому, кого чиновники налякаються більше - маргіналів із «монастиря» чи нас з вами. Власне, хто такі ми - було видно по палітрі присутніх на судовому засіданні. Добровольці з фронту, волонтери, архітектори, художники, громадські активісти. Нардепи усіх, здається, фракцій, крім Опоблоку.

Отож, акціоністи зробили свою справу на відмінно, тепер черга за нами усіма.

Якщо ми дотиснемо і переконаємо державних мужів - Євгена Ніщука та Віталія Кличка - використати свої повноваження і досягти порядку на Десятинці - то власне, Горбань і Шемотюк уникнуть кримінальної відповідальності.

Якщо ж далі дозволимо чиновникам демонструвати боягузтво і брати хабарі за сліпоту та глухоту - то, нагадаю, нищення шляхом підпалу передбачає реальні строки.

Попереду - серйозна боротьба.

Давайте внутрішньо мобілізуємося і покажемо, що у нас закон і право сильніше, ніж агресивні зайди-дикуни.

Джерело: блог Ігора Луценка

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