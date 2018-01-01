Держава має очистити Десятинку від незаконного МАФу Московської церкви
- Сьогодні, 17:44
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Давайте внутрішньо мобілізуємося і покажемо, що у нас закон і право сильніше, ніж агресивні зайди-дикуни
ГАРНА НОВИНА - Горбаня і Шемотюка віддали нам на поруки!
Я вважаю їх найкращими акціоністами сучасності. Їхня акція, метою якої було привернути увагу до захоплення іноземцями нашої історичної землі, спрацювала на 500%.
Мету вони як митці досягли - увага усієї країни прикута до Десятинки. Ми очікуємо, що, врешті, з'явиться держава, і законним чином очистить територію від нелегальних зайд.
Зараз питання полягає у тому, кого чиновники налякаються більше - маргіналів із «монастиря» чи нас з вами. Власне, хто такі ми - було видно по палітрі присутніх на судовому засіданні. Добровольці з фронту, волонтери, архітектори, художники, громадські активісти. Нардепи усіх, здається, фракцій, крім Опоблоку.
Отож, акціоністи зробили свою справу на відмінно, тепер черга за нами усіма.
Якщо ми дотиснемо і переконаємо державних мужів - Євгена Ніщука та Віталія Кличка - використати свої повноваження і досягти порядку на Десятинці - то власне, Горбань і Шемотюк уникнуть кримінальної відповідальності.
Якщо ж далі дозволимо чиновникам демонструвати боягузтво і брати хабарі за сліпоту та глухоту - то, нагадаю, нищення шляхом підпалу передбачає реальні строки.
Попереду - серйозна боротьба.
Давайте внутрішньо мобілізуємося і покажемо, що у нас закон і право сильніше, ніж агресивні зайди-дикуни.
Джерело: блог Ігора Луценка