Столичні рятувальники на території складу розвели багаття, а потім всі дружно його гасили (фото)

Рятувальники провели навчання на території одного із підприємств Києва

Сьогодні, 5 лютого, рятувальники провели пожежно-тактичне заняття для працівників однієї зі столичної будівлі, де є складські приміщення по вулиці Пшенична. Про це інформує ГУ ДСНС України у Києві, повідомляє «Главком». Вже котрий рік, рятувальники неспинно займаються інформаційно – профілактичною діяльністю, аби



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Рятувальники провели навчання на території одного із підприємств Києва

Сьогодні, 5 лютого, рятувальники провели пожежно-тактичне заняття для працівників однієї зі столичної будівлі, де є складські приміщення по вулиці Пшенична.

Про це інформує ГУ ДСНС України у Києві, повідомляє «Главком».

Вже котрий рік, рятувальники неспинно займаються інформаційно – профілактичною діяльністю, аби упередити виникнення надзвичайних ситуації та навчити громадян правилам пожежної небезпеки.