Столичні рятувальники на території складу розвели багаття, а потім всі дружно його гасили (фото)
- Сьогодні, 17:04
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Рятувальники провели навчання на території одного із підприємств Києва
Сьогодні, 5 лютого, рятувальники провели пожежно-тактичне заняття для працівників однієї зі столичної будівлі, де є складські приміщення по вулиці Пшенична.
Про це інформує ГУ ДСНС України у Києві, повідомляє «Главком».
Вже котрий рік, рятувальники неспинно займаються інформаційно – профілактичною діяльністю, аби упередити виникнення надзвичайних ситуації та навчити громадян правилам пожежної небезпеки.
Як свідчить практика, в складських приміщеннях ймовірність виникнення пожежі вища, тому обізнаність працівників таких будівель повинна бути більша. Сьогодні рятувальники, під час навчання співробітників підприємства пояснили, як поводитись в небезпечній ситуації та наголосили на необхідності дотримання правил пожежної безпеки, адже пожежі легше запобігти, ніж ліквідувати.
На початку, рятувальники провели лекцію щодо алгоритму дії під час виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру. Після цього всі учасники заходу взяли участь у практичному відпрацюванні отриманих теоретичних знань.
Працівники відпрацювали дії при виникненні пожежі на території підприємства, звісно ж пожежа була умовною.
Рятувальники відтворили майже реальну ситуацію і продемонстрували свою роботу в дії. Особливу увагу приділили навчанню працівників у користуванні первинними засобами пожежогасіння, а саме – вогнегасником. Спробувати себе у ролі бійця міг кожен охочий.
Після підбиття підсумків співробітники мали можливість задати рятувальникам свої питання. Учасники також відзначили корисність такого заходу, адже розуміють, що такі навчання є необхідними, бо знання елементарних правил поведінки в надзвичайній ситуації можуть зберегти здоров’я і життя при реальній загрозі.