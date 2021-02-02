Трагедія під Києвом: через отруєння чадним газом загинула сім’я

Серед загиблих трирічна дитина

У понеділок, 1 лютого, у м. Буча, що під Києвом, через отруєння чадним газом загинули три людини. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України

Трагедія сталась у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку через несправність системи вентиляції газового котла, зазначили рятувальники.

Серед загиблих дитина, 2017 року народження.

Підрозділи ДСНС на місці не залучалися.

Причини отруєння чадним газом

Як повідомлялося, 22 січня у Львівській області внаслідок отруєння чадним газом загинули дві людини, одна з яких дитина 2016 року народження.

21 січня у Львові у квартирі на вул. Городоцькій, 110 (Залізничний район) через ймовірне отруєння чадним газом загинуло двоє осіб.