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    Думки вголос

    Росіяни палять наш хліб

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
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    Пшениця суха після кількох тижнів спеки, спалахує, як ніби не стебла на полі, а сірники - Росіяни палять наш хліб
    Пшениця суха після кількох тижнів спеки, спалахує, як ніби не стебла на полі, а сірники
    фото: Ігор Луценко/facebook

    Окупанти хочуть спричинити голод у світі

    Спеціальний заряд летить у повітрі. З характерним шумом, ніби лопоче металевими крилами, вибухає у зеніті, і додолу падають повільно кілька палаючих шматків.

    Від них займається поле.

    Пшениця суха після кількох тижнів спеки, спалахує, як ніби не стебла на полі, а сірники.

    Зерна горять яскраво, за лічені секунди вивільняють накопичене в них кількамісячне сонячне сяйво.

    Вогонь іде стіною, суцільним фронтом. Поле шкварчить. Звук такий, ніби одночасно працюють кілька сотень пателень.

    Полум'я інколи сягає висоти п'яти метрів, в ширину – полоса на сотні метрів. Чорний дим летить вгору і стелиться небом на багато кілометрів.

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    Джерело: блог Ігоря Луценка

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    Теги: росія окупанти війна пшениця бомбардування Україна окупація хліб #stoprussia
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    Росіяни палять наш хліб