Росіяни палять наш хліб
Окупанти хочуть спричинити голод у світі
Спеціальний заряд летить у повітрі. З характерним шумом, ніби лопоче металевими крилами, вибухає у зеніті, і додолу падають повільно кілька палаючих шматків.
Від них займається поле.
Пшениця суха після кількох тижнів спеки, спалахує, як ніби не стебла на полі, а сірники.
Зерна горять яскраво, за лічені секунди вивільняють накопичене в них кількамісячне сонячне сяйво.
Вогонь іде стіною, суцільним фронтом. Поле шкварчить. Звук такий, ніби одночасно працюють кілька сотень пателень.
Полум'я інколи сягає висоти п'яти метрів, в ширину – полоса на сотні метрів. Чорний дим летить вгору і стелиться небом на багато кілометрів.
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Джерело: блог Ігоря Луценка