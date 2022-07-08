Росіяни палять наш хліб

Пшениця суха після кількох тижнів спеки, спалахує, як ніби не стебла на полі, а сірники

Пшениця суха після кількох тижнів спеки, спалахує, як ніби не стебла на полі, а сірники

Окупанти хочуть спричинити голод у світі

Спеціальний заряд летить у повітрі. З характерним шумом, ніби лопоче металевими крилами, вибухає у зеніті, і додолу падають повільно кілька палаючих шматків.

Від них займається поле.

Пшениця суха після кількох тижнів спеки, спалахує, як ніби не стебла на полі, а сірники.

Зерна горять яскраво, за лічені секунди вивільняють накопичене в них кількамісячне сонячне сяйво.

Вогонь іде стіною, суцільним фронтом. Поле шкварчить. Звук такий, ніби одночасно працюють кілька сотень пателень.

Полум'я інколи сягає висоти п'яти метрів, в ширину – полоса на сотні метрів. Чорний дим летить вгору і стелиться небом на багато кілометрів.

Читайте також:

Джерело: блог Ігоря Луценка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.