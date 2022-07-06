Кулеба розповів про труднощі у «зернових» переговорах

Найважче узгодити питання щодо гарантій безпеки для України

Переговори щодо відкриття зернових коридорів тривають, залишається кілька найважливіших кроків, однак досягти згоди щодо них непросто. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню Bloomberg.

«На переговорах між Україною та Росією за посередництва Туреччини та Організації Об’єднаних Націй необхідно опрацювати низку логістичних деталей, хоча вийти з глухого кута буде важко», – сказав він.

За словами міністра, переговори тривають, вони зосереджені на обговоренні маршрутів доставки та механізмів безпеки вантажних суден.

«Ми лише за кілька кроків від угоди, але ці кроки найскладніші… Я не хочу приєднуватися до хору тих, хто каже, що угоди буде досягнуто наступного тижня», – сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що учасники переговорів поки не досягли домовленості щодо забезпечення безпеки Одеси від російського нападу, а також іноземних патрулів, які охоронятимуть невійськові вантажі.

«Нам потрібні чіткі гарантії… Це ті, які опрацьовуються», – сказав очільник української дипломатії.

Кулеба висловив скептицизм щодо бажання Москви домовитися, оскільки її блокада дає важелі впливу на Україну.

«Вони не хочуть знімати цей тиск з нашої економіки, тому вони зволікають з цим», – сказав він.

Нагадаємо, раніше делегація міністерства оборони Туреччини у Москві провела переговори із РФ про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Також раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про наміри провести телефонні переговори з президентами України та Росії щодо вивезення українського зерна морським шляхом.

Після санкцій та звинувачень у блокування українських портів Росія вигадала черговий фейк про те, що нібито це українська влада блокує вихід у відкрите море 70 закордонних судів з 16 країн.

Тим часом Росія продовжує красти українське зерно. Від початку повномасштабної війни Росія вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.

Читайте також:



