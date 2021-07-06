У Києво-Печерській лаврі можуть затопити печери

Поясню, що відбувається...

Аспект перший. Це насправді новина про те, що так званий «владика Павєл», він же очільник підрозділу РПЦ, котрий утримує під своїм контролем Лавру, продовжує демонструвати висоти нахабства. Ці печери сам Павло разом з «братією» довели до цугундера, здійснивши поруч з ними купу нелегальних будівництв. З цих печер в «монастир» тече ніким не контрольований і ніколи не оподатковуваний потік грошей.

Але от коли врешті підземні води починають руйнувати печери так, що там вже можуть загинути люди від обвалів, то – що робить «владика Павєл»?

Він хоче у держави Україна грошей на їх порятунок.

Аспект другий. І ближні, і дальні печери – це все заповідник. Заповідник – це державна структура, котрою керує Мінкульт, тобто міністр Олександр Ткаченко. У штаті заповіднику є спеціальна людина, фахівець, котра в режимі реального часу має моніторити стан печер. І регулярно звітувати про цей стан.

Народні депутати (ну, приміром, ті, кого вибрали кияни) можуть оперативно отримати від свого міністра дані цього моніторингу.

З цього моніторингу все мусить стати зрозуміло. Якщо «владика Павєл» каже правду, то правду про те, що у Лаврі печери у жахливому стані, Мінкульту мало бути відомо ще ДО заяви Павєла. Питання, чому поо це мовчить мінкульт? Чи доповідали міністру його заступники про проблему? Якщо не доповіли, то чому? На кого вони працюють, на Росію чи на нас?

Аспект третій. Зараз треба використовувати цей колосальний новинний привід – коли ми цсі дізналися, до якого лиха довели російські монахи нашу національну святиню – щоб розірвати договір про передачу РПЦ у безоплатне користування об'єктів Нижньої Лаври.

Це, нагадаю, зробив ще Янукович, і наступну владу все влаштувало, попри мої регулярні волання (звернення), коли я був нардепом.

Нам необхідно діяти, діяти дуже швидко – треба терміново рятувати печери, а для цього слід робити кроки у юридичній площині, рішенням уряду забирати печери з користування і володіння РПЦ, виділяти кошти і здійснювати порятнукові роботи.

Другого такого подарунка у нас у ці роки може і не бути.

Якщо ж цього не відбувається, то виходить, що Павло купив чиновників, і зараз ми усі ще й зі своєї кишені будемо платити РПЦ. З височайшого благословіння Ткаченка, котрий ще НІЧОГО не зробив, щоб порятувати Лавру від злодіїв у рясах.

До слова, дивіться у коментах моє відео про стан Лаври.

Джерело: блог Ігоря Луценка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.