У Росії вже моделюють розпад імперії, який буде відбуватися після смерті Путіна

Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Ігор Луценко

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Росіяни пишуть, що найгірше в прогнозі виглядає Центральний округ

Поки правлячі в Україні кола сперечаються про те, яким чином краще миритися з Путіним, а усіх прибічників боротьби за загарбані території висміюють і маргіналізують, самі росіяни на найвищому науковому рівні аналізують сценарії розпаду їх імперії.

Вони моделюють ситуацію, котра з великою ймовірністю розгорнеться після смерті їх нинішнього царя – на які сталі складові Федерація розвалиться і яка буде доля економіки цих новоутворених країн.

Росіяни пишуть, що найгірше в прогнозі виглядає Центральний округ.

Москва здатна існувати в нинішньому вигляді лише за рахунок гранично несправедливою бюджетної політики, завдяки якій регіон Москви володіє колосальними фінансовими ресурсами.

Це взагалі буде головний біль постпутінської влади - що робити з величезним і несамодостатнім 30-мільйонним регіоном Москви і Підмосков'ям.

Решта регіонів Центрального округу - моторошно депресивні території, так що оцінка РАН по Центральному округу виглядає цілком здоровою.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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