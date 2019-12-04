  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Луценко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    У Росії вже моделюють розпад імперії, який буде відбуватися після смерті Путіна

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    У Росії вже моделюють розпад імперії, який буде відбуватися після смерті Путіна

    Росіяни пишуть, що найгірше в прогнозі виглядає Центральний округ

    Поки правлячі в Україні кола сперечаються про те, яким чином краще миритися з Путіним, а усіх прибічників боротьби за загарбані території висміюють і маргіналізують, самі росіяни на найвищому науковому рівні аналізують сценарії розпаду їх імперії.

    Вони моделюють ситуацію, котра з великою ймовірністю розгорнеться після смерті їх нинішнього царя – на які сталі складові Федерація розвалиться і яка буде доля економіки цих новоутворених країн.

    Росіяни пишуть, що найгірше в прогнозі виглядає Центральний округ.

    Москва здатна існувати в нинішньому вигляді лише за рахунок гранично несправедливою бюджетної політики, завдяки якій регіон Москви володіє колосальними фінансовими ресурсами.

    Це взагалі буде головний біль постпутінської влади - що робити з величезним і несамодостатнім 30-мільйонним регіоном Москви і Підмосков'ям.

    Решта регіонів Центрального округу - моторошно депресивні території, так що оцінка РАН по Центральному округу виглядає цілком здоровою.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Володимир Омелян
    Володимир Омелян

    Ексміністр інфраструктури

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Сергій Руденко
    Сергій Руденко

    Журналіст

    Ігор Попов
    Ігор Попов

    Народний депутат 8 скликання

    Петро Кралюк
    Петро Кралюк

    Проректор Острозької академії

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ