Хакерська атака на «Дію». Мінцифри приховує реальний масштаб проблеми?

Рівень атаки на «Дію» такий, що за ступенем шкоди його можна прирівняти до бомбардування

Серйозно постраждали бази даних багатьох реєстрів. Наприклад – автоцивілка

Отже, вже кілька джерел з влади та знайомі ITшники високого рівня стверджують, що в результаті хакерської атаки рашки в ніч на п'ятницю була зламана і приложуха «Дії».

Те, що вона у вас відкривається, ні про що не свідчить. Мова про те, що її архітектуру і безпеку зламано.

Крім того, серйозно постраждали бази даних багатьох реєстрів. Наприклад – автоцивілка.

За великим рахунком, розмір шкоди ще досі не прорахований. Натомість, Мінцифри намагається загасити скандал. І не говорить про реальний масштаб того, що сталося.

Тоді як ситуація насправді дуже серйозна. І рівень цієї атаки такий, що за ступенем шкоди його можна прирівняти до бомбардування.

Натомість, Зе постить постики про відставку Шевченка з «Дженоа».

Навіть не знаю, як це все підсумувати.

ЗИ: А ні – знаю. Тут мені сорока на хвості донесла, що в ОП і Мінцифри на повному серйозі вважають, що атаку організував... Порошенко! Типу на публіку сказали про рашку, але реально думають, що ПП. Не жартую.

Мовляв, щоб ударити по успішному для Зе кейсу. Я далі не буду продовжувати, ок?

Джерело: блог Богдана Буткевича

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