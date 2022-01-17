Хакерська атака на «Дію». Мінцифри приховує реальний масштаб проблеми?
Серйозно постраждали бази даних багатьох реєстрів. Наприклад – автоцивілка
Отже, вже кілька джерел з влади та знайомі ITшники високого рівня стверджують, що в результаті хакерської атаки рашки в ніч на п'ятницю була зламана і приложуха «Дії».
Те, що вона у вас відкривається, ні про що не свідчить. Мова про те, що її архітектуру і безпеку зламано.
Крім того, серйозно постраждали бази даних багатьох реєстрів. Наприклад – автоцивілка.
За великим рахунком, розмір шкоди ще досі не прорахований. Натомість, Мінцифри намагається загасити скандал. І не говорить про реальний масштаб того, що сталося.
Тоді як ситуація насправді дуже серйозна. І рівень цієї атаки такий, що за ступенем шкоди його можна прирівняти до бомбардування.
Натомість, Зе постить постики про відставку Шевченка з «Дженоа».
Навіть не знаю, як це все підсумувати.
ЗИ: А ні – знаю. Тут мені сорока на хвості донесла, що в ОП і Мінцифри на повному серйозі вважають, що атаку організував... Порошенко! Типу на публіку сказали про рашку, але реально думають, що ПП. Не жартую.
Мовляв, щоб ударити по успішному для Зе кейсу. Я далі не буду продовжувати, ок?
Джерело: блог Богдана Буткевича