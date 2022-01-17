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    Думки вголос

    Хакерська атака на «Дію». Мінцифри приховує реальний масштаб проблеми?

    Рівень атаки на &laquo;Дію&raquo; такий, що за ступенем шкоди його можна прирівняти до бомбардування - Хакерська атака на «Дію». Мінцифри приховує реальний масштаб проблеми?
    Рівень атаки на «Дію» такий, що за ступенем шкоди його можна прирівняти до бомбардування

    Серйозно постраждали бази даних багатьох реєстрів. Наприклад – автоцивілка

    Отже, вже кілька джерел з влади та знайомі ITшники високого рівня стверджують, що в результаті хакерської атаки рашки в ніч на п'ятницю була зламана і приложуха «Дії».

    Те, що вона у вас відкривається, ні про що не свідчить. Мова про те, що її архітектуру і безпеку зламано.

    Крім того, серйозно постраждали бази даних багатьох реєстрів. Наприклад – автоцивілка.

    За великим рахунком, розмір шкоди ще досі не прорахований. Натомість, Мінцифри намагається загасити скандал. І не говорить про реальний масштаб того, що сталося.

    Тоді як ситуація насправді дуже серйозна. І рівень цієї атаки такий, що за ступенем шкоди його можна прирівняти до бомбардування.

    Натомість, Зе постить постики про відставку Шевченка з «Дженоа».

    Навіть не знаю, як це все підсумувати.

    ЗИ: А ні – знаю. Тут мені сорока на хвості донесла, що в ОП і Мінцифри на повному серйозі вважають, що атаку організував... Порошенко! Типу на публіку сказали про рашку, але реально думають, що ПП. Не жартую.

    Мовляв, щоб ударити по успішному для Зе кейсу. Я далі не буду продовжувати, ок?

    Джерело: блог Богдана Буткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія хакер Міністерство цифрової трансформації України
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    Хакерська атака на «Дію». Мінцифри приховує реальний масштаб проблеми?