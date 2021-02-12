Київрада запровадить посаду омбудсмена з прав осіб з інвалідністю

Уповноважений Київради слідкуватиме за тим, як у столиці реалізується дотримання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики депутати підтримали проєкт рішення про Уповноваженого Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

Передбачається, що Уповноважений слідкуватиме за тим, як у столиці реалізується дотримання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю, у тому числі тих, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій на сході держави.

«Питання захисту прав та інтересів громадян з інвалідністю щороку набувають дедалі більшого значення та потребують комплексного підходу. Одне з пріоритетних завдань для міста – зробити столицю максимально доступною для маломобільних осіб, адже у Києві мешкає понад 160 тисяч осіб з інвалідністю. Міська архітектура, заклади соціального захисту та громадського харчування, інфраструктура обов’язково мають враховувати їхні потреби», – переконана голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я Марина Порошенко.

Права осіб з інвалідністю гарантовані міжнародними конвенціями та українським законодавством. Посада Уповноваженого Київської міської ради допоможе імплементувати кращі практики в столиці, переконані депутати Київради. Адже омбудсман об’єднуватиме та координуватиме роботу служб таким чином, щоб забезпечити рівний доступ до послуг та гарантувати дотримання прав осіб з інвалідністю.

«До пропонованого проекту рішення ми рекомендували додати Уповноваженому ряд повноважень, таких як: розгляд звернень осіб з інвалідністю та вжиття заходів щодо усунення порушень їх прав та законних інтересів; контроль за забезпеченням доступності будівель та споруд, приміщень комунальних закладів та установ столиці згідно державних будівельних норм «Інклюзивність будівель і споруд», а також здійснення заходів пов’язаних із забезпеченням доступності освітніх, медичних та соціальних послуг для осіб з інвалідністю», – наголосила Марина Порошенко.