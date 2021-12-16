  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    США можуть заборонити вакцину Johnson & Johnson через тромби

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вакцина проти коронавірусу Janssen від компанії Johnson &amp; Johnson зареєстрована, зокрема, в Україні - США можуть заборонити вакцину Johnson & Johnson через тромби
    Вакцина проти коронавірусу Janssen від компанії Johnson & Johnson зареєстрована, зокрема, в Україні
    фото: Sopa Images

    За період із грудня 2020 по 31 серпня 2021 було виявлено шість смертей серед тих, хто зробив щеплення вакциною

    Центр контролю та профілактики захворювань США розглядає можливість введення часткової заборони на використання вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson через ризик утворення тромбів. Про це повідомляє The Washington Post.

    Консультативному комітету з практики імунізації нададуть нові дані, які показують, що частота утворення тромбів після вакцини збільшилася з квітня 2021 року, коли вже було введено обмеження.

    Зазначається, що за період із грудня 2020 по 31 серпня 2021 було виявлено шість смертей серед тих, хто зробив щеплення вакциною. За цей період компанія поставила на ринки майже 14 млн доз вакцини.

    Як відомо, 5 серпня МОЗ зареєструвало в Україні вакцину проти коронавірусу Janssen від компанії Johnson & Johnson для екстреного медичного застосування, але поки що поставок препарату не було.

    Температура зберігання даного препарату становить від +2 до +8°С, а для імунізації організму достатньо однієї дози.

    До слова, британські вчені почали тестувати нову безгольну вакцину від Covid-19.

    Також повідомлялося, що опальний російський політик зробив сьоме щеплення від Covid-19 (відео).

    Читайте ще:
    Теги: США медицина щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США можуть заборонити вакцину Johnson & Johnson через тромби