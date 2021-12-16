США можуть заборонити вакцину Johnson & Johnson через тромби

Вакцина проти коронавірусу Janssen від компанії Johnson & Johnson зареєстрована, зокрема, в Україні

За період із грудня 2020 по 31 серпня 2021 було виявлено шість смертей серед тих, хто зробив щеплення вакциною

Центр контролю та профілактики захворювань США розглядає можливість введення часткової заборони на використання вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson через ризик утворення тромбів. Про це повідомляє The Washington Post.

Консультативному комітету з практики імунізації нададуть нові дані, які показують, що частота утворення тромбів після вакцини збільшилася з квітня 2021 року, коли вже було введено обмеження.

Зазначається, що за період із грудня 2020 по 31 серпня 2021 було виявлено шість смертей серед тих, хто зробив щеплення вакциною. За цей період компанія поставила на ринки майже 14 млн доз вакцини.

Як відомо, 5 серпня МОЗ зареєструвало в Україні вакцину проти коронавірусу Janssen від компанії Johnson & Johnson для екстреного медичного застосування, але поки що поставок препарату не було.

Температура зберігання даного препарату становить від +2 до +8°С, а для імунізації організму достатньо однієї дози.

До слова, британські вчені почали тестувати нову безгольну вакцину від Covid-19.

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