«Помаранчевих» областей вже немає: карантинна карта та список обмежень
Найбільшою зараз є «жовта» зона карантину
В Україні станом на 16 грудня всі області вийшли з «помаранчевої» карантину. Наразі регіони поділені на «червоні» та «жовті», інформує МОЗ.
Найбільшою є «жовта» зона, до неї входять:
- Київ,
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська.
- Чернівецька,
- Донецька,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Закарпатська,
- Одеська.
Які обмеження «жовтої» зони:
У «жовтій» зоні карантину забороняється робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100% співробітників; проведення масових заходів; робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури; робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки; робота спортзалів, басейнів.
Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають «жовтий» або «зелений» сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний Covid-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від Covid-19.
«Червона» зона станом на сьогодні нараховує вісім областей:
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Черкаська,
- Чернігівська.
Обмеження «червоної» зони забороняють:
- роботу закладів громадського харчування. Винятком є доставка та замовлення навинос;
- роботу ТРЦ й інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів;
- роботу закладів освіти, окрім дитячих садків та початкових класів шкіл;
- роботу непродовольчих ринків та магазинів;
- роботу спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
- проведення масових заходів;
- роботу закладів культури. Винятком є історико-культурні заповідники, проведення відео й кінозйомок.
Водночас обмеження не діятимуть, якщо всі працівники й відвідувачі матимуть «зелений» сертифікат про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту чи тесту на антиген, які чинні протягом 72 годин або сертифікат про одужання.
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