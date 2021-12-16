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    «Помаранчевих» областей вже немає: карантинна карта та список обмежень

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    Більшість обмежень стосуються невакцинованих українців - «Помаранчевих» областей вже немає: карантинна карта та список обмежень
    Більшість обмежень стосуються невакцинованих українців
    фото: glavcom.ua

    Найбільшою зараз є «жовта» зона карантину

    В Україні станом на 16 грудня всі області вийшли з «помаранчевої» карантину. Наразі регіони поділені на «червоні» та «жовті», інформує МОЗ.

    Найбільшою є «жовта» зона, до неї входять:

    • Київ,
    • Дніпропетровська,
    • Івано-Франківська,
    • Кіровоградська,
    • Луганська,
    • Львівська,
    • Полтавська,
    • Рівненська,
    • Тернопільська,
    • Харківська,
    • Херсонська.
    • Чернівецька,
    • Донецька,
    • Вінницька,
    • Хмельницька,
    • Закарпатська,
    • Одеська.
    Інфографіка: МОЗ
    Інфографіка: МОЗ

    Які обмеження «жовтої» зони:

    У «жовтій» зоні карантину забороняється робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100% співробітників; проведення масових заходів; робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури; робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки; робота спортзалів, басейнів.

    Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають «жовтий» або «зелений» сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний Covid-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від Covid-19.

    «Червона» зона станом на сьогодні нараховує вісім областей:

    • Волинська,
    • Житомирська,
    • Запорізька,
    • Київська,
    • Миколаївська,
    • Сумська,
    • Черкаська,
    • Чернігівська.

    Обмеження «червоної» зони забороняють:

    • роботу закладів громадського харчування. Винятком є доставка та замовлення навинос;
    • роботу ТРЦ й інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів;
    • роботу закладів освіти, окрім дитячих садків та початкових класів шкіл;
    • роботу непродовольчих ринків та магазинів;
    • роботу спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
    • проведення масових заходів;
    • роботу закладів культури. Винятком є історико-культурні заповідники, проведення відео й кінозйомок.

    Водночас обмеження не діятимуть, якщо всі працівники й відвідувачі матимуть «зелений» сертифікат про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту чи тесту на антиген, які чинні протягом 72 годин або сертифікат про одужання.

    Нагадаємо, секретар РНБО сказав, коли почнеться нова хвиля Covid-19.

    Ще мережевий аналітик показав темпи розповсюдження «Омікрону» в світі.

    Крім того, епідеміологиня назвала терміни нової хвилі пандемії в Україні.

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    Теги: Україна епідемія карантин коронавірус
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    «Помаранчевих» областей вже немає: карантинна карта та список обмежень