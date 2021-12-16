«Помаранчевих» областей вже немає: карантинна карта та список обмежень

Найбільшою зараз є «жовта» зона карантину

В Україні станом на 16 грудня всі області вийшли з «помаранчевої» карантину. Наразі регіони поділені на «червоні» та «жовті», інформує МОЗ.

Найбільшою є «жовта» зона, до неї входять:

Київ,

Дніпропетровська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська.

Чернівецька,

Донецька,

Вінницька,

Хмельницька,

Закарпатська,

Одеська.

Інфографіка: МОЗ

Які обмеження «жовтої» зони:

У «жовтій» зоні карантину забороняється робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100% співробітників; проведення масових заходів; робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури; робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки; робота спортзалів, басейнів.

Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають «жовтий» або «зелений» сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний Covid-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від Covid-19.

«Червона» зона станом на сьогодні нараховує вісім областей:

Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Черкаська,

Чернігівська.

Обмеження «червоної» зони забороняють:

роботу закладів громадського харчування. Винятком є доставка та замовлення навинос;

роботу ТРЦ й інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів;

роботу закладів освіти, окрім дитячих садків та початкових класів шкіл;

роботу непродовольчих ринків та магазинів;

роботу спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

проведення масових заходів;

роботу закладів культури. Винятком є історико-культурні заповідники, проведення відео й кінозйомок.

Водночас обмеження не діятимуть, якщо всі працівники й відвідувачі матимуть «зелений» сертифікат про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту чи тесту на антиген, які чинні протягом 72 годин або сертифікат про одужання.

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