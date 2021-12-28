Топ-5 лікарів, до яких зверталися українці у 2021 році

Найбільше цього року українських пацієнтів цікавили послуги неврологів

В Україні протягом 2021 року пацієнти з електронним направленням найчастіше зверталися до п'яти вузьких спеціалістів. Як повідомили у Національній службі здоров’я, українці цього року найбільше відвідували неврологів, хірургів, офтальмологів, ЛОРів і травматологів. Тож саме ці лікарі виконали найбільшу кількість е-направлень:

неврологи – 1 891 272;

хірурги – 1 486 905;

офтальмологи – 1 483 261;

ЛОРи – 1 469 992;

травматологи – 1 119 851.

Загалом, як порахували у Нацслужбі здоров’я, 16 600 674 електронних направлень до вузьких лікарів погасили українці протягом 2021 року.

Графіка НСЗУ

У Нацслужбі здоров’я нагадують, що з електронним направленням пацієнт може звернутися до лікаря, незалежно від свого місця проживання чи реєстрації або району чи міста, де працює лікар, який виписав це направлення.



Але є випадки, коли до вузьких фахівців можна звернутися напряму і направлення не потрібне у разі звернення до таких фахівців:

гінеколога, зокрема дитячого;

психіатра;

нарколога;

стоматолога (ургентна допомога для всіх та планова для дітей);

фтизіатра;

лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.

Нагадаємо, що безкоштовних медичних послуг стане більше. Національна служба здоров'я розширила перелік. Так, з наступного року НСЗУ планує підвищити тарифи медзакладам за найважливішими напрямками, але, разом з тим, висуватиме до них посилені вимоги. Наприклад, заклад зможе укласти договір з НСЗУ, якщо у 2021 році пролікував 100 інсультів чи 50 інфарктів, провів мінімум 150 пологів тощо.

Як ми вже повідомляли, цього тижня в Україні закриються усі центри вакцинації. Вони не працюватимуть 1 та 2 січня. Вже 3 січня робота центрів має відновитись.

Зазначимо, що нове дослідження американських вчених доводить, що коронавірус може жити в людині понад сім місяців.

Додамо, що ЄС за рік вакцинував від коронавірусу 78% дорослих.

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