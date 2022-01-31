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    Набув чинності наказ МОЗ про Covid-вакцинацію: кого не пускатимуть на роботу

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    Обов'язковій вакцинації проти коронавірусу тепер підлягають комунальники та медики - Набув чинності наказ МОЗ про Covid-вакцинацію: кого не пускатимуть на роботу
    Обов'язковій вакцинації проти коронавірусу тепер підлягають комунальники та медики
    фото: glavcom.ua

    З сьогоднішнього дня список обов'язкових для вакцинації професій розширено

    Новий перелік професій, представники яких мали пройти обов'язкову вакцинацію від Covid-19, набув чинності 31 січня. У грудні 2021 року глава МОЗ казав, що медики, комунальники і чиновники на місцях мають вакцинуватися до 20 січня, однак згодом дедлайн перенесли на 31 січня.

    Тож, з сьогоднішнього дня список обов'язкових для вакцинації професій розширено представниками:

    • органів місцевого самоврядування;
    • закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;
    • комунальних підприємств, установ та організацій.

    Також МОЗ повідомляв, що працівники, які не отримають як мінімум одну дозу до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Вимога не стосується тих, у кого є підтверджений медичний відвід.

    Для кого ще є обов’язковим Covid-щеплення:

    • працівників центральних органів виконавчої влади,
    • місцевих державних адміністрацій,
    • освітян,
    • працівників стратегічно важливих об’єктів.

    Нагадаємо, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15,3 млн людей, з них отримали дві дози – 14,6 млн людей, отримали додаткову дозу – 16,7 тис. людей, бустерну дозу – 339,7 тис. людей. Загалом проведено 30,3 млн щеплень.

    Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.

    Навіть Рада цього тижня працюватиме дистанційно.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я місцева влада наказ Україна самоврядування щеплення вакцинація коронавірус
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    Наказ МОЗ про Covid-вакцинацію: кого не пускатимуть на роботу