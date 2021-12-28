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    Covid-19 у Києві: за добу майже 500 нових хворих і понад пів тисячі одужань

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    У столичному метрополітені діють карантинні обмежувальні заходи - Covid-19 у Києві: за добу майже 500 нових хворих і понад пів тисячі одужань
    У столичному метрополітені діють карантинні обмежувальні заходи
    фото: glavcom.ua

    Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 13 осіб

    За минулу добу, 27 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 475 осіб. Це на 219 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 26 грудня було зафіксовано 256 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 328 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 309 тис. осіб (за добу 27 грудня – 568)
    • померли понад 8,1 тис. людей (за добу – 13)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 10,5 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 184 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 126 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 173 тис. осіб (за добу 27 грудня – 606)
    • померли 4,6 тис. осіб (за добу – 0).

    На сьогодні в Київській області активних хворих понад 6,7 тис.

    27 грудня в Україні медики зафіксували понад 2,2 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,6 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Covid-19 у Києві: за добу майже 500 нових хворих і понад пів тисячі одужань