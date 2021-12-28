Covid-19 у Києві: за добу майже 500 нових хворих і понад пів тисячі одужань
Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 13 осіб
За минулу добу, 27 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 475 осіб. Це на 219 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 26 грудня було зафіксовано 256 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 328 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 309 тис. осіб (за добу 27 грудня – 568)
- померли понад 8,1 тис. людей (за добу – 13)
На сьогодні в Києві активних хворих понад 10,5 тис.
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 184 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 126 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 173 тис. осіб (за добу 27 грудня – 606)
- померли 4,6 тис. осіб (за добу – 0).
На сьогодні в Київській області активних хворих понад 6,7 тис.
27 грудня в Україні медики зафіксували понад 2,2 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,6 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.