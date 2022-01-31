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    За добу в Україні медики виявили 22 тисячі нових Covid-інфікованих

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    Напередодні 2,3 тис. українців потрапили до лікарні з коронавірусом - За добу в Україні медики виявили 22 тисячі нових Covid-інфікованих
    Напередодні 2,3 тис. українців потрапили до лікарні з коронавірусом
    фото з відкритих джерел

    78 осіб у неділю не змогли побороти Covid-19

    За минулу добу, 30 січня, в Україні зафіксовано 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 2 865, медпрацівників – 337). Про це інформує пресцентр МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 2 322 особи, летальних випадків – 78, одужало – 4 346 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – трохи більше 4 млн осіб;
    • одужало – 3,6 млн осіб;
    • летальних випадків – 100 203
    • проведено ПЛР-тестувань – 18 млн.

    Напередодні 20 983 людини вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 6 524 людини, другу дозу – 7 653 людини, додаткову дозу отримали 98 людей, бустерну дозу – 6 708 людей.

    Графіка: МОЗ

    Графіка: МОЗ

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15,3 млн людей, з них отримали дві дози – 14,6 млн людей, отримали додаткову дозу – 16,7 тис. людей, бустерну дозу – 339,7 тис. людей. Загалом проведено 30,3 млн щеплень.

    Зазначимо, 29 січня в Україні зафіксовано 24 508 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 3 378, медпрацівників – 444. До цього три дні поспіль в Україні реєстрували рекордні показники заражень від часу початку пандемії.

    Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.

    Навіть Рада цього тижня працюватиме дистанційно.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    За добу в Україні медики виявили 22 тисячі нових Covid-інфікованих