За добу в Україні медики виявили 22 тисячі нових Covid-інфікованих

Напередодні 2,3 тис. українців потрапили до лікарні з коронавірусом

78 осіб у неділю не змогли побороти Covid-19

За минулу добу, 30 січня, в Україні зафіксовано 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 2 865, медпрацівників – 337). Про це інформує пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 322 особи, летальних випадків – 78, одужало – 4 346 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – трохи більше 4 млн осіб;

одужало – 3,6 млн осіб;

летальних випадків – 100 203

проведено ПЛР-тестувань – 18 млн.

Напередодні 20 983 людини вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 6 524 людини, другу дозу – 7 653 людини, додаткову дозу отримали 98 людей, бустерну дозу – 6 708 людей.

Графіка: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15,3 млн людей, з них отримали дві дози – 14,6 млн людей, отримали додаткову дозу – 16,7 тис. людей, бустерну дозу – 339,7 тис. людей. Загалом проведено 30,3 млн щеплень.

Зазначимо, 29 січня в Україні зафіксовано 24 508 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 3 378, медпрацівників – 444. До цього три дні поспіль в Україні реєстрували рекордні показники заражень від часу початку пандемії.

Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.

Навіть Рада цього тижня працюватиме дистанційно.