Ситуація абсурду. Віцепрем‘єрку з європейської інтеграції не пустили на саміт Україна-ЄС

Іванна Климпуш-Цинцадзе Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Іванна Климпуш-Цинцадзе

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За столом перемовин має бути людина, яка володіє інформацією повною мірою і здатна пояснити та відстоювати позиції України щодо подальшої інтеграції

Україні потрібна реальна європейська інтеграція, заяви щодо європейського курсу мають бути підкріплені реальними кроками, практичними діями, спроможністю і політичною волею

1. Завжди під час зустрічей високого рівня між Україною та ЄС є присутнім той, хто відповідає за роботу на цьому напрямку, підготовку та формування порядку денного, підготовку напрацювань до основних підсумків.

2. Так повинно відбуватися до початку повноважень нового уряду, незважаючи на виборчий чи перехідний період. Це не політична забаганка, а обов‘язок державного чиновника.

Що мені очевидно?

Очевидно, що голова Уряду провів якісь неофіційні комунікації та виключив мене зі списку делегації. Тому я роблю висновок, що Прем'єр-міністр Володимир Гройсман фактично не зацікавлений в розвитку стабільних взаємин Україна-ЄС. Я це трактую як саботаж, який підриває і послаблює позицію України в діалозі з Євросоюзом.

Очевидно, що команда Офісу Президента Володимира Зеленського не знає до кінця механізмів підготовки саміту та його документів, не встигає відслідкувати події та повелася на інтриги очільника Уряду. * Як на мене, це є негативним сигналом для співпраці з ЄС і тривожним дзвіночком, оскільки команда, яка працює над щоденними завданнями євроінтеграції, відсторонена від участі в головній події року в цій сфері.

Очевидно, що за столом перемовин має бути людина, яка володіє інформацією повною мірою і здатна пояснити та відстоювати позиції України щодо подальшої інтеграції.

Для нас принципово, щоб рух до ЄС продовжувався, бо це чіткий вибір українського суспільства. І, якби наша команда не мала амбітних задач та не діяла проактивно, ми би не мали сьогодні тих чітких результатів, які маємо; тих, які будуть відображені в підсумковій декларації та торкаються наших основних пріоритетів у співпраці з ЄС. Вони були закладені рік тому на минулому саміті Президентом України Петром Порошенком. Йдеться про секторальну інтеграцію в енергетичному, митному, цифровому секторах та сфері юстиції, свободи та безпеки.

Я зі свого боку, не зважаючи ні на що, докладу всіх зусиль для цивілізованої передачі напрацювань з євроінтеграції задля подальшого поступу України у виконанні Угоди між Україною та ЄС та у перспективі – отримання членства в ЄС.

Україні потрібна реальна європейська інтеграція, заяви щодо європейського курсу мають бути підкріплені реальними кроками, практичними діями, спроможністю і політичною волею.

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