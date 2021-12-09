Протиповітряна оборона – як національна ідея України
Ми ж не віримо, що наступний президент Росії буде лібералом?
Говорять, що Україні не вистачає великої національної ідеї.
Не знаю, як з великою, але мала національна ідея очевидна: створення системи протиповітряної оборони, що зробить повномасштабний російський наступ занадто дорогим для будь-якого російського уряду.
Чому саме вона?
- Без домінування в повітрі повномасштабний наступ росіян буде мати непідйомну військову і політичну ціну для Кремля. За останні роки українська армія перетворилася в потужну силу, впоратися з якою з прийнятними втратами без тотальної переваги в повітрі не є реалістичним. Але створення сучасної протиповітряної оборони настільки дорогий проект, що без тотальної підтримки українського суспільства реалізувати його буде вкрай складно.
- Ціль, яку можна реалізувати в середньостроковій перспективі, але підтримка якої буде актуальної щонайменше найближчі сто років. Ми ж не віримо, що наступний президент Росії буде добрим пухнастим лібералом?
- Конкретна ціль, з конкретною ціною і строками, а о прогресі може щорічно звітуватися кожен уряд.
- Зрозуміла всім від патріотів до байдужих до всього на світі: не хочеш, щоб одного разу твою домівку, дорогу на роботу чи гіпстерську кав'ярню розбомбили? Підтримай протиповітряну оборону.
- Тягне за собою купу інших необхідних державі реформ. Адже це суперціль, яка потребує величезної інвестиції грошей, а відтак потужної економіки. А для потужної економіки потрібні реформи. Ефективна бюрократія, щоб протиповітряну оборону спланувати і реалізувати. Державні політики, що сприяють розвитку бізнесу, який генерує податки, необхідні для втілення проекту. Судова і антикорупційна реформи, щоб ці податки не розграбували.
І так, це складно і довго. І доведеться за це платити. Але дозволить нам і нашим дітям спокійно спати в незалежній Україні, яка є невід’ємною частиною західної цивілізації. І припинити хвилюватися нам новинами про чергове психічне загострення чергового володаря Кремля.
Джерело: блог Івана Примаченка