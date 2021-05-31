У Києві відкриють ще десять центрів вакцинації. Хто там зможе щепитися

у Міжнародному виставковому центрі в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу

У вихідні у Міжнародному виставковому центрі в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу

Вакцинальні центри створять у спортивних залах шкіл

Цього тижня у Києві розпочнуть вакцинувати працівників освітніх закладів. Для цього буде підготовлено 10 вакцинальних центрів у кожному районі міста. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«У кожному районі визначать навчальний заклад, на базі якого створять центр вакцинації. Найбільш пристосовані для цього шкільні спортивні зали. Там можна оптимально відпрацювати логістику вакцинальної сесії. Фахівці Держпродспоживслужби спільно з керівництвом навчального закладу та працівниками районних секторів охорони здоров’я налагодять процес вакцинації у центрах. У кожному центрі працюватимуть 1 або 2 вакцинальні бригади, залежно від кількості охочих щепитися», – розповів Поворозник.

Посадовець зауважив, що вакцинуватимуть винятково працівників закладів освіти.

«Попередньо ми провели опитування щодо згоди на вакцинацію. І наразі маємо визначену потребу у вакцинах у районах. Усіх освітян, хто виявив бажання щепитися, попередять про місце та час проведення вакцинації», – зазначив Поворозник.

За його словами, вакцинуватимуть працівників освіти вакцинами Pfizer, які поступлять відповідно до розподілу Міністерства охорони здоров’я.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей. Зокрема, 30 травня у центрі було вакциновано 2 072 осіб.