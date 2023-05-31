Росія мусить бути демонтована. І це потрібно зробити швидше

У жодному разі Російську Федерацію не можна залишати в тому вигляді, в якому вона є сьогодні

Поки різноманітні Орбани і йому подібні прихильники Москви, закликають Україну до найскорішого «миру» з Росією, Дмітрій Медведєв оголошує сценарії знищення української державності. І можливо не варто було б звертати увагу на усе, що верзе цей путінський придворний блазень, проте він часто проговорює те, що сам Путін утримується проголошувати.

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Але найцікавіше, як потім кремлівська інформаційна обслуга коментує і розшифровує одкровення Медведєва. Так Пьотр Акопов – російський пропагандист и оглядач РИА «Новости», детальному аналізу медведєвщини присвятив цілу статтю – «Два пути и три варианта исчезновения Украины».

«Які цілі Росії в Україні? Крім захисту Донбасу та вже включеної до складу Росії частини Новоросії, денацифікації та демілітаризації, тобто того, про що прямо говорив Владімір Путін. Відсутність жорстко сформульованої кінцевої мети спецоперації, яка переросла у проксі-війну із Заходом, часто закидають нашому керівництву – мовляв, давно вже час пояснити людям, що ми маємо на увазі, коли говоримо про перемогу», – наголошує Акопов.

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Тут відразу потрібно відзначити, що з початку широкомасштабної війни, Москва у тій чи іншій формі, декларувала звільнення України від українців. Однак це намагалися доносити до росіян більш м’яко і не так прямолінійно, як це роблять тепер російські пропагандисти.

Автор статті зазначає, що «Оскільки чітко це не проговорено, то й з’являються можливості як свідомих спекуляцій, так щирих переживань на цю тему. Тому така важлива спроба Дмитрія Медведєва сформулювати, що таке «перемога в Україні», хоча він називає це можливими варіантами розвитку подій, поділяючи їх на прийнятні та неприйнятні для Росії. Медведєв першим із членів Ради безпеки Росії наважився чітко позначити нашу мету – і вже хоча б тому його текст заслуговує на особливу увагу».

Тобто не переживайте дорогі росіяни, тепер ми вам розкриємо справжню мету російсько-української війни. Настав час й вам зрозуміти, які великі «гуманістичні цілі» несе наша «спецоперація». А після того, як ви їх зрозумієте, ви ще раз зможете достойно оцінити увесь стратегічний геній «великого Путіна».

Акопов пише: «Медведєв назвав два шляхи, якими може піти розпад України.

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Медведєв виходить із того, що в результаті Україна як держава перестане існувати, «зникне» – не називаючи жодних термінів, при цьому того ж дня він сказав, що «цей конфлікт надовго, це все на десятиліття, мабуть». Але зникнення України від цього не стає нереальним – питання лише у тому, в якій формі воно станеться.

До самого розпаду та ліквідації Україна підійде після «програного воєнного конфлікту». Далі є два шляхи: повільна ерозія з поступовою втратою елементів державного суверенітету, що залишаються, і «моментальний колапс з одночасною анігіляцією всіх ознак державності». Щодо існування двох шляхів з Медведєвим можна повністю погодитися, але з важливим уточненням, що другий варіант –стрімкий колапс, обвалення всієї держави – менш ймовірний».

Ну скажемо відразу, немає у Путіна і його спільника Медведєва ніяких таких десятиліть для війни в Україні. Не витримає російська економіка такого величезного навантаження. Санкції, котрі введені щодо Російської Федерації, повільно, але працюють. Поступово Росію відсікають від ринків збуту її енергоносіїв. РФ в дійсності мало що може сьогодні сама виробляти, а закупати масово якісні західні товари вони давно вже не зможуть.

Так що це вам зараз потрібно буде думати про втрату своєї штучної державності і неминучий програш у злочинній війні, яку ви підло розв’язали проти українського народу. Російське суспільство вже зараз перебуває дуже близько до початку громадянської війни. А в разі її початку, Москва не буде в змозі перекрити силовими методами всі бунти, повстання і заворушення в національних регіонах. Колапс державності чекає на саму Росію, і це тільки питання часу, що стане каталізатором початку цього процесу.

Далі він продовжує, що для реалізації рашистських планів потрібна: «нокаутуюча поразка ЗСУ на полі бою. Зараз передумов для цього немає, хоча, звичайно, потрібно виходити як з того, що дуже багато ще попереду, так і з того, що наднапруга не може бути нескінченною і «втома металу», що накопичується, може в якийсь момент дійсно обрушити всю конструкцію Незалєжної».

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І тут же пояснює своїм читачам, що ніяких таких передумов для поразки української арміє немає. А від чого тоді вона може взагалі з’явитися? Коли вже зараз ваші солдати починають дезертирувати з поля бою, розуміючи безперспективність наступів у яких вони приречені на неминучу загибель. А що буде тоді після успішного українського контрнаступу? Навряд чи вам тоді вдасться втримувати величезну лінію фронту, і тоді він може просто посипатися.

Декілька варіантів розпаду України, які наводить Акопов аналізуючи опус Медведєва можна опустити. Однак усі «лякали» можливою ядерною війною ні на Україну, ні на Захід вже не діють. Російська Федерація вже так далеко зайшла у своїх злочинах проти людяності в Україні, що ніщо вже не здатне відвернути її поразку у цій війні.

Цю статтю, де вже відкрито московці заявляють про плани знищення України, варто було б прочитати усім поборникам «миру» з Росією. У жодному разі Російську Федерацію не можна залишати в тому вигляді, в якому вона є сьогодні. Росія мусить бути демонтована. І це потрібно зробити швидше. Адже йдеться не лише про історичну долю України, а й про майбутнє всієї людської цивілізації.