Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Буде ще гірше». Буданов терміново звернувся до росіян (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Буде ще гірше». Буданов терміново звернувся до росіян (відео)
Кирило Буданов закликав загарбників здаватися в полон
фото: скрін із відео

Буданов окупантам: «У вас є вибір – померти чи врятувати своє життя»

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов записав відеозвернення до російських окупантів.

Буданов розповів загарбникам, про проєкт «Хочу жити» та що треба робити, щоб вижити.

«Буде ще гіршим. У вас є вибір – померти чи врятувати своє життя», – сказав він.

Зазначається, що Україна дає росіянам шанс не стати безглуздою жертвою в ім'я шалених амбіцій кремлівських керівників та повернутися додому живим.

Нагадаємо, триває 453-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Російські окупанти цієї доби завдали масованого ракетно-авіаційного удару, інформація наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних та 52 авіаційні удари, здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Для ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що знову підкреслює тактику терору з боку РФ.

Тим часом у Бєлгородській області РФ кояться дивні речі – там лунає повітряна тривога та оголошено евакуацію.

Теги: росія війна розвідка Кирило Буданов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни атакували Одещину дроном
Атака безпілотника на Одещину: ЗСУ повідомили подробиці
Сьогодні, 01:27
Бахмут залишається пріоритетною ціллю окупантів
ЗСУ вказали, наскільки вдалося просунутися в районі Бахмута
Сьогодні, 01:52
Втрати РФ під Бахмутом абсолютно не відповідають ні поставленим цілям, ні отриманим результатам
Втрати Росії під Бахмутом: розвідка відреагувала на цифри Байдена
Сьогодні, 13:55

Події в Україні

НАТО визнало злочини Росії проти України геноцидом, а кремлівський режим – рашизмом
НАТО визнало злочини Росії проти України геноцидом, а кремлівський режим – рашизмом
«Буде ще гірше». Буданов терміново звернувся до росіян (відео)
«Буде ще гірше». Буданов терміново звернувся до росіян (відео)
Втрати Росії під Бахмутом: розвідка відреагувала на цифри Байдена
Втрати Росії під Бахмутом: розвідка відреагувала на цифри Байдена
Ворог здійснює зачистку деяких районах Бахмута: яка ситуація в місті
Ворог здійснює зачистку деяких районах Бахмута: яка ситуація в місті
В Україні мало засобів проти балістичних ракет – Повітряні сили
В Україні мало засобів проти балістичних ракет – Повітряні сили
Тренування українських пілотів на літаках F-16 вже почалося – Боррель
Тренування українських пілотів на літаках F-16 вже почалося – Боррель

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
316K
ЗСУ взяли в полон трьох бійців із «Шторм Z»: росіяни здивували своїм виглядом
78K
Після саміту G7 Китай викликав посла Японії «на килим»
60K
Посол України у Ватикані розповів про пророцтво, через яке Папа досі спілкується з РПЦ
58K
«Обдурили Путіна»: ексрозвідник пояснив, за що арештували розробників «Кинджалів»
25K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
21K
Президент Бразилії заявив, що його засмутив Зеленський

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
20 травня, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту