«Буде ще гірше». Буданов терміново звернувся до росіян (відео)

Буданов окупантам: «У вас є вибір – померти чи врятувати своє життя»

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов записав відеозвернення до російських окупантів.

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Буданов розповів загарбникам, про проєкт «Хочу жити» та що треба робити, щоб вижити.

«Буде ще гіршим. У вас є вибір – померти чи врятувати своє життя», – сказав він.

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Зазначається, що Україна дає росіянам шанс не стати безглуздою жертвою в ім'я шалених амбіцій кремлівських керівників та повернутися додому живим.

Нагадаємо, триває 453-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Російські окупанти цієї доби завдали масованого ракетно-авіаційного удару, інформація наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних та 52 авіаційні удари, здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Для ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що знову підкреслює тактику терору з боку РФ.

Тим часом у Бєлгородській області РФ кояться дивні речі – там лунає повітряна тривога та оголошено евакуацію.