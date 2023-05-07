Максимально високий рівень небезпеки: «Південь» назвав кількість ракетоносіїв у морі

Сумарний залп «Калібрів» у морі становить 32 ракети

РФ поповнила корабельне угруповування в Чорному морі чотирма надводними ракетоносіями. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

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За даними військових, сумарний залп «Калібрів» у морі становить 32 ракети.

«На тлі активності стратегічної авіації, рівень ракетної небезпеки максимально високий. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!» – застерігають в ОК «Південь».

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Нагадаємо, що станом на зараз у низці областей триває повітряна тривога.

Як повідомлялося, у ніч на 7 травня в Миколаєві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

До слова, завершилася 437-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом цієї доби противник завдав шість ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, РФ завдала 25 авіаційних ударів та здійснила більш як 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.