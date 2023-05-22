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Чи є законною повістка, яку вручили родичам: роз'яснення адвоката

Наталія Порощук
glavcom.ua
Чи є законною повістка, яку вручили родичам: роз'яснення адвоката
Повістка вручена через родича незаконна
фото з відкритих джерел

Законною є повістка, яка вручена особисто військовозобов'язаному

Повістка, яку вручили родичам військовозобов'язаного, є незаконною. Про це повідомляє адвокат Роман Сімутін у Telegram.

«Належно врученою є лише правильно заповнена повістка, яка вручена особисто військовозобов’язаному і він поставив підпис про її отримання. Це передбачені законом вимоги. Все інше – це вигадки, спекуляції та дезінформація», – зазначає адвокат.

Більшість людей не перевіряють правдивість інформації, особливо юридичної, і вірять тому, що почули чи десь прочитали.

«Саме так працюють технології впливу. І коли представник ТЦК (Територіальний центр комплектування) повідомляє, що повістка, вручена через родича, законна, ви схильні йому вірити. Але чиїсь слова не підміняють собою вимог закону», – розповідає Роман Сімутін.

Адвокат зазначив, що нещодавно йому зателефонував клієнт і розповів про накладення штрафу 5100 грн за ухилення від військового обліку, хоча повістку він не отримував.

«Я не здивувався – це класика від ТЦК. Але є одне але: цього разу вони застосували ту недозволенну вудку. Витребувавши постанову, виявилося, що повістку направили тещі, нібито за його (чоловіка) фактичним місцем проживання, шляхом вручення рекомендованого листа», – повідомив правозахисник.

За словами, адвоката якщо ви не скасуєте постанову ТЦК про штраф і сплатите його, то визнаєте свою вину й погодитеся з правомірністю притягнення до відповідальності. За місяць можуть винести нову постанову, а ще через місяць – відкрити кримінальне провадження і винести підозру та оголосити у розшук.

Нагадаємо, керівники підприємств і організацій зобов’язані за запитом військкомату надавати списки військовозобов’язаних, які на них працюють. Якщо ТЦК виявить, що серед працівників є людина, яка не стоїть на обліку, її в разі необхідності можуть оповістити та призвати.

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Теги: війна військовозобов'язаний повістка

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