Компенсація за пошкоджене житло: як працюватимуть комісії

До засідання комісії не допускатимуть представника, у якого є потенційний або реальний конфлікт інтересів

Суму компенсанції комісія визначатиме на основі затвердженого урядом чек-листа

Швидкість отримання компенсації за пошкоджене житло залежить від оперативності реагування місцевої влади та роботи створених нею комісій з розгляду заявок на компенсацію. Про це повідомила голова Комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

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«Місцева влада має створити спеціальну комісію з розгляду питання виплати компенсацій. Вона консультує мешканців громади, розглядає заявки на виплату компенсації, забезпечує обстеження пошкодженого житла та вносить інформацію до Реєстру пошкодженого та знищеного майна», – пояснила Шуляк.

Суму державної фінансової допомоги для відновлення житла, яке має незначні пошкодження, комісія визначатиме на основі затвердженого урядом чек-листа.

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Зазначається, що у складі комісії мають бути правоохоронці, які перевірятимуть наявність обмежень для отримання компенсації. Також до роботи комісії можуть долучати представників місцевого самоврядування, державних органів, працівники підприємств. Також можна залучати експертів, оцінювачів, виконавців робіт та послуг, пов’язаних із будівництвом, представників міжнародних та громадських організацій.

Втім, є й обмеження: до засідання комісії не мають допускати її представника, у якого є потенційний або реальний конфлікт інтересів.

«На законодавчому рівні ми зробили все, що від нас залежало, щоб власники пошкодженого житла змогли його відновити: парламент ухвалив відповідний законопроєкт, уряд розробив та затвердив першочергову документацію. Тепер все залежить від швидкості та ефективності роботи місцевої влади. Всі разом ми маємо забезпечити дах над головою для постраждалих від російської агресії», – підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, 18 березня президент підписав схвалений Верховною Радою законопроєкт №7198, у якому визначили механізм виплати компенсацій за пошкоджене та зруйноване житло.

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Документ визначає перелік отримувачів відшкодування, його види, а також впроваджує механізм, який почне діяти ще до закінчення війни. Українці, які через війну втратили домівку, зможуть обрати житло у будь-якому місці. Своєю чергою, держава перерахує кошти за купівлю майна продавцю.