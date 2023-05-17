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ООН оцінила вартість відновлення України після вторгнення Росії: цифра шокує

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ООН оцінила вартість відновлення України після вторгнення Росії: цифра шокує
У 2022 році економіка України скоротилася на 29,1%
Фото: Facebook / Ірина Венедіктова

Попри фінансову допомогу з боку партнерів, економіка України у 2023 році перебуватиме у стагнації

Вартість відновлення української інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої внаслідок вторгнення Росії, становитиме щонайменше 411 мільярдів доларів. Про це йдеться в доповіді ООН під назвою «Світовий економічний стан і перспективи на середину 2023 року».

За оцінками організації, попри фінансову допомогу з боку партнерів, включно з кредитом Міжнародного валютного фонду і підтримкою бюджету від Євросоюзу і США, економіка України у 2023 році перебуватиме у стагнації.

Експерти ООН відзначають, що у 2022 році економіка України втратила переважну частину промислових потужностей та енергетичної інфраструктури та скоротилася на 29,1%.

«Довгострокові перспективи залежать від тривалості та інтенсивності війни, а також здатності країни профінансувати відновлення, оцінна вартість якого підвищилася до 411 млрд доларів», – мовиться в доповіді.

Нагадаємо, в Україні складено перший перелік проєктів для відновлення на майже 18 мільярдів гривень.

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Теги: економіка Україна ООН

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