США не вдасться уникнути прямого зіткнення з Росією

Війна в Україні – це найбільший виклик Сполученим Штатам в ХХІ столітті

Україна героїчно захищається, а колективний Захід боїться початку Третьої світової війни. Але любі друзі, вона вже розпочалася. Невже ви ще це досі так і не зрозуміли? Третя світова війна розпочалася рано вранці 24 лютого. Запам’ятайте цю трагічну дату. Це не війна Росії з Україною, це війна демократичної західної цивілізації з терористичним режимом Путіна. Не можна наступати на ті ж самі граблі безкінечно знову і знову. Закрийте небо над Україною, прикрийте Україну з моря. Якщо ви цього не зробите вже сьогодні, то завтра Російська Федерація вторгнеться вже в Польщу, в держави Балтії і Східну Європу.

Нині Сполучені Штати, НАТО і Євросоюз проходять тест на життєздатність. Якщо Україна під страшним тиском Російської Федерації капітулює, то Путін виходить на кордони НАТО.

Це момент зміни світу. І коли щодо Росії не будуть запроваджені найсуворіші санкції, а Українській державі не буде надана максимальна військова підтримка, то всі без винятку країни Північноатлантичного альянсу будуть знаходитися під загрозою.

Москва буде намагатися швидко завершити окупацію України, а потім хоче відразу ж перевірити НАТО на рішучість захищати своїх членів. Деякі країни Європи намагаються зберегти економічні відносини з Росією. Їхня економіка може постраждати, але якщо Захід не вживе термінових заходів то ціна виявиться набагато більшою.

Війна в Україні – це найбільший виклик Сполученим Штатам в ХХІ столітті. Варто сподіватися, що в Пентагоні генерали розуміють, що Росія хоче підпорядкувати собі увесь світ. І зможуть це дохідливо довести президенту США Джо Байдену. Америці не вдасться уникнути прямого зіткнення з Росією, це лише затягування часу, яке нічого не дасть. А лише підриває авторитет Вашингтону серед їх союзників.

Війна України з російськими окупантами зараз в прямому ефірі CNN. Для тих, хто зараз знаходиться в Брюсселі, Лондоні, Берліні, Парижі чи Нью-Йорку це віртуальна кольорова картинка страждань українців. І зараз нам тут в пеклі нападу Росії потрібне не тільки велике співчуття. Нам необхідна конкретна військова допомога та нова сучасна зброя.

Москва зараз розмахує «ядерною шаблею» і загрожує усім тим, хто буде допомагати Україні. Але якраз тим, хто не буде допомагати Україні в цей критичний для нас час, будуть наступними об’єктами нападу російської терористичної держави. Ми зараз на передовій захисту світової демократії. І світ має це усвідомити.

Те що Путін постійно загрожує ядерним нападом означає те, що він обов’язково її застосує, коли Європа не буде виконувати московські ультиматуми. Росію стримати неможливо, її потрібно знешкодити. В цього необхідно виходити створюючи нову доктрину щодо Кремля, оскільки стара явно не спрацювала і є безнадійно застарілою.

Очевидно, Путін не вірить, що НАТО буде робити якісь конкретні дії на підтримку України, оскільки існує надзвичайна загроза ядерних ударів з боку Російської Федерації.

І поки колективний Захід буде вирішувати, як далі допомагати Україні, необхідно звернутися до усіх тих, хто поважає принципи західної демократії. Україні зараз дуже потрібна ваша допомога.

І якщо наші союзники поки що не готові відправити військових, то керівництво нашої держави має запросити добровольців з усіх куточків земної кулі до нас на допомогу. І бажано зі зброєю.

Тепер Україна захищає не лише себе, а й усю Європу та світову демократичну систему. Тому з допомогою не варто затягувати.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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