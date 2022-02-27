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    Україна скликає екстрену спеціальну сесію Генасамблеї

    Україна скликає екстрену спеціальну сесію Генасамблеї

    Нагадаємо, для скликання такої спеціальної сесії потрібне рішення Радбезу ООН

    Україна звернулася з проханням до членів Ради Безпеки ООН скликати екстрену спеціальну сесію Генеральної асамблеї. Про це у Tвіттері повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

    «У світлі російського вето в РБ ООН я звернувся з проханням до членів Ради прийняти необхідне рішення про скликання екстреної спеціальної сесії Генасамблеї ООН відповідно до резолюції 377A(V). Оскільки Росія не дозволила Раді діяти відповідно до вимог підтримки міжнародного миру та безпеки», – зазначив він.

    Нагадаємо, у Харкові окупанти використовують бомби, заборонені Женевською конвенцією.

    Як відомо, Алієв і Ердоган запропонували Зеленському організувати переговори з Росією.

    Раніше у Києві російські терористи вбили дівчинку та її батьків. А ще кількість загиблих при обстрілі автобуса на Харківщині зросла.

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    Теги: Росія окупанти ЗМІ ООН #stoprussia
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    Україна скликає екстрену спеціальну сесію Генасамблеї