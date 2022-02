Україна скликає екстрену спеціальну сесію Генасамблеї

Україна звернулася з проханням до членів Ради Безпеки ООН скликати екстрену спеціальну сесію Генеральної асамблеї. Про це у Tвіттері повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

«У світлі російського вето в РБ ООН я звернувся з проханням до членів Ради прийняти необхідне рішення про скликання екстреної спеціальної сесії Генасамблеї ООН відповідно до резолюції 377A(V). Оскільки Росія не дозволила Раді діяти відповідно до вимог підтримки міжнародного миру та безпеки», – зазначив він.

In light of Russian veto in UNSC I addressed my request to members of the Council to adopt necessary decision to convene an emergency special UNGA session pursuant to GA resolution 377A(V) since Russia didn’t let Council act as required to maintain international peace & security pic.twitter.com/DdQNtK3tWN