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    Події в Україні

    Обстріл Дніпропетровщини: стали відомі наслідки удару

    Росіяни знищують цивільну інфраструктуру Дніпропетровщини - Обстріл Дніпропетровщини: стали відомі наслідки удару
    Росіяни знищують цивільну інфраструктуру Дніпропетровщини
    фото: Валентин Резніченко/Facebook

    Окупанти гатили по Дніпропетровщині зі ствольної артилерії та РСЗВ

    У ніч на 26 липня російські війська знову завдали удару по Дніпропетровській області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    Окупанти ударили по Криворізькому та Нікопольському районах.

    «У Широківській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії по селу Кошове. Пошкоджено лінію електропередач. Люди не постраждали», – розповів Резніченко.

    Червоногригорівську та Марганецьку громади окупанти накрили вогнем з РСЗВ. Тут обійшлося без жертв та руйнувань.

    Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі окупанти обстріляли Нікополь.

    25 липня вночі окупанти також обстріляли Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодару. Як відомо, внаслідок нічних ударів по Дніпропетровщині виникли пожежі, постраждала дитина.

    Кількома днями раніше росіяни накрили «Градами» Дніпропетровщину: люди без газу та світла.

    Перед цим був здійснений масштабний обстріл Дніпропетровщини, загинула жінка, багато поранених.

    Перед цим 21 липня окупанти знову вдарили з «Градів» по Нікопольському району.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Обстріл Дніпропетровщини: стали відомі наслідки удару