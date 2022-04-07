Огляд китайських ЗМІ: яку позицію займає Піднебесна щодо агресії Росії

Триває 43-й день повномасштабної війни Росії проти України

Китай сьогодні нейтральний щодо війни, показує як українську позицію, так і російську. Увесь негатив направлено у бік НАТО та Америки за присутність в Азії:

1. Озброєння України

Ifeng: «Сполучені Штати та їхні союзники мають намір надати Україні в 10 разів більше протитанкових систем, ніж російських танків в Україні. Єрмак заявив, що перемога України залежить не лише від бойового духу, а й від використанні зброї, зокрема важкої, артилерії, ПВО та протикорабельних ракет. Звісно, Україна не відмовиться від використання дипломатичних засобів для припинення війни».

2. Бойові дії

Ifeng: «Російсько-українська війна триває понад 40 днів. Хоча загальна військова перевага Росії все ще очевидна і вона взяла ініціативу на полі бою, великі втрати російської армії не є рідкістю. Від збиття 10 винищувачів різних типів за один день до загибелі багатьох командирів, від вбитого та підірваного українською ракетою десантного корабля до захоплення українською армією великої системи радіоелектронної боротьби. Усі ці випадки ілюструють техніко-тактичні проблеми російських військових і навіть змушують зовнішній світ поставити під сумнів звичайні бойові можливості російських військових»

Sohu: «Росія звинуватила Україну в перетині кордону для нападу на російські об'єкти. Прикордонники в Курській області, що межує з Україною, зазнали нападу, а мер Бєлгорода повідомив, що після загрози вибуху евакуйована школа».

3. Виключення РФ із Ради Прав людини ООН

Sohu: «ГенАсамблея ООН проголосує в четвер, щоб вирішити, чи призупинити членство Росії в Раді ООН з прав людини».

4. Санкції РФ

Ifeng: «Новий раунд санкцій, до якого вперше увійдуть дві дорослі дочки президента Путіна, а також Мєдвєдєв і Мішустін».

5. Анти-НАТО і Анти-Америка

GlobalTimes: «США, Британія та Австралія оголосили про співпрацю в розробці гіперзвукової зброї в рамках нового альянсу AUKUS. США використовують кризу в Україні, щоб прискорити координацію азійської версії НАТО і служити меті стримування Китаю».

GlobalTimes: «Генсек НАТО на своїй прес-конференції підняв питання китайської загрози. Він сказав, що політика примусу Китаю на глобальній арені являє собою системний виклик для безпеки і демократії НАТО».

Huanqiu: «Чжао Ліцзянь заявив, що продаж США зброї Тайваньському регіону Китаю серйозно порушує принцип єдиного Китаю. Китай рішуче виступає проти цього і рішуче засуджує. США повинні дотримуватися принципу єдиного Китаю, скасувати план продажу зброї Тайваню та припинити військові зв'язки між США та Тайванем»

Джерело: блог Катерини Качан

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.