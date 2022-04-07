Німецька розвідка перехопила розмови росіян: розказували, як розстрілювали мешканців Бучі

Рашисти казали, що звірствами хотіли придушити опір українців

Федеральна розвідувальна служба Німеччини оприлюднила нову інформацію про звірства, які вчинили російські війська в Бучі на Київщині. Розвідки перехопила цинічні розмови російських військових про розстріли мирних жителів. Про це пише Spiegel.

Частина радіоповідомлень окупантів стосується вбитих людей, чиї трупи на кадрах з Бучі облетіли весь світ.

Проте російський уряд категорично заперечує, що це зробили їхні війська. Вони стверджують, мовляв, це була постановка України. Однак цьому суперечать численні заяви очевидців, перехоплені розмови окупантів та фото з супутників.

Зокрема, перехоплені розмови окупантів повністю спростовують російські заяви. Так, німецька розвідка повідомила про радіоповідомлення, на яких військові РФ зізнаються про тіла вздовж дороги в Бучі.

В одному перехопленому радіоповідомленні чоловік каже, щоб окупанти спочатку розпитували людей, а потім розстрілювали їх.

Окрім того, один солдат сказав іншому, що він та його колеги збили мешканця, який їхав на велосипеді. Ото тіла на вулиці біля велосипеда раніше облетіло весь світ.

У матеріалі німецької розвідки також йдеться про те, що ключову роль у звірствах росіян в Бучі могли відіграти вагнерівці.

Розвідка вважає, що вбивства мирних у Бучі можуть бути частиною російської стратегії.

Адже перехоплені розмови свідчать, що це не були випадкові дії окремих солдатів, які з’їхали з глузду. Там йдеться про те, що солдати говорили про звірства, як про своє повсякденне життя. Так вони хотіли залякати мирне населення та придушити опір.

Як повідомлялося, міський голова Бучі Анатолій Федорук в інтерв’ю «Главкому» розповів, що в братських могилах похоронено 287 мирних людей, яких вбили російські окупанти. Дві могили вирили у дворах мікрорайонів міста.

До слова, на Київщині вже зафіксували 1200 воєнних злочинів Росії.

Нагадаємо, кожен третій російський військовий із бригади «бучанських катів» раніше воював у Сирії.

Як відомо, рашисти залишали у квартирах Бучі розтяжки, якщо знаходили українську символіку.

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