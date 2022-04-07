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    У соцмережах з'явилося відео, на якому російські кати Бучі святкують вбивства людей на дискотеці

    Російські військові, які вбивали цивільних під Києвом, веселилися на дискотеці перед тим, як повернутися до РФ&nbsp; - У соцмережах з'явилося відео, на якому російські кати Бучі святкують вбивства людей на дискотеці
    Російські військові, які вбивали цивільних під Києвом, веселилися на дискотеці перед тим, як повернутися до РФ 
    фото ілюстративне

    Російські військові їхали додому після геноциду українців у Бучі, Гостомелі та Ірпені під веселі пісні

    У соцмережі невідомі виклали відео. на якому російські військові повертаються додому з-під Києва, де влаштували геноцид цивільним українцям. Кадри опублікувало видання "Думская" у Telegram.

    Окупанти розважалися у нічному клубі міста Мозир (Білорусь). Вони співали пісні у караоке та танцювали під пісню "Єду я на родіну".

    Зауважимо, що перед цим мародери з армії РФ встигли відправити через Білорусь тони награбованого в Україні майна. Окупанти виносили з осель закатованих українців побутову техніку, одяг, коштовності, сервізи та, навіть, дитячі іграшки.

    Нагадаємо, дещо раніше окупант виставив на продаж олімпійку збірної України, яку вкрав під Броварами.

    На ресурсі Avito з’явилося оголошення про продаж олімпійки.

    Теги: Білорусь росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
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    У соцмережах з'явилося відео, на якому російські кати Бучі святкують вбивства людей на дискотеці