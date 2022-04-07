Путін відправляє вбивати українців солдатів із найжахливішого регіону Росії (фото)

Росія кинула в Україну мешканців найбіднішого регіону та навіть не зуміла їх екіпірувати

Ця російська республіка посідає перші місця у рейтингах найбідніших і найкримінальніших регіонів РФ

В Україну найближчим часом приїдуть мобілізовані російські окупанти із республіки Туви – одного із найбідніших та криміногенніших регіонів РФ. Світлини "мобілізованих" опублікував журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

Журналіст звернув увагу своїх підписників на однострій та екіпірування солдатів.

«Гумові чоботи. Берців для них не знайшлося. Або навіть не передбачається»,– написав Цаплієнко.

Він додав, що Тува це найбідніший регіон Росії, її столиця Кизил вважається найнебезпечнішим містом величезної країни з найвищим рівнем вбивств на сто тисяч населення.

«Бідні, декласовані, просякнуті алкоголем люди, які вважають вбивство нормою. Для них війна це, як шанс, бо зараз їм дозволено те, за що раніше їх відправляли за ґрати. І саме такі персонажі стануть основним людським резервом окупантів»,– підсумував Цаплієнко.

Нагадаємо, раніше Легкоатлетка, бронзова призерка Олімпіади Христина Стуй не змогла стримати емоцій, коментуючи відео з мародерством російських військових.

Вона назвала російських окупантів «жебрацьким народом».