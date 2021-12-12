В Італії вибухнула багатоповерхівка: є загиблі, під завалами люди (фото)

Чотириповерхова будівля обвалилася і поховала мешканців під уламками

В італійській провінції Агрідженто увечері в суботу, 11 грудня, внаслідок вибуху в Раванузі обвалилася чотириповерхова будівля. Щонайменше 12 людей, серед яких троє дітей і вагітна жінка, вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Sky TG24.

Причиною цієї події, яка сталася близько 20:30 за місцевим часом, міг стати вибух міського газопроводу. Відомо, що на місці події спалахнула пожежа, яка охопила щонайменше три сусідні будинки.

Надзвичайники вже загасили полум'я і розпочали пошуки під завалами. Мер міста Кармело Д'Анджело звернувся до людей із наступним закликом: «Якщо ви маєте автоцистерни та механічні засоби, допоможіть нам! Це катастрофа».

Рятувальники зауважують, що хоча вогонь, який виник після вибуху, вже ліквідували, «газові осередки з міської мережі заважають безпечному доступу до завалів».

На місці події працюють десятки добровольців, пожежників та волонтерів Червоного Хреста.

У виданні вказують, що після інциденту на вулиці увімкнулися сигналізації декількох будинків та автомобілів. Зараз тут повно диму, уламків і переляканих людей, які не можуть знайти своїх рідних.

«Уламки, шматки каркасу, меблі, двері були відкинуті на кількадесят метрів від місця вибуху. Електрика була вимкнена на всій території», – розповіли журналісти.

Тим часом в Ansa додали, що з-під завалів чути крики. Рятувальникам вже вдалося витягти вцілілу 80-річну жінку, її госпіталізували на ношах.

«Операції ускладнюються безперервними витоками газу. Техніки компанії Italgas працюють над охороною території», – йдеться у матеріалі.

Кількість зниклих безвісти, за даними журналістів, нині варіюється від 9 до 11. У прокуратурі Агрідженто розпочали розслідування.

Нагадаємо, нещодавно у місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух побутового газу у житловому будинку, який зруйнував два поверхи будівлі.

Також днями у Франції внаслідок вибуху обвалився будинок: під завалами люди (відео) .

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