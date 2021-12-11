Заступник Монастирського поскандалив з правоохоронцями (відео)

Олександр Гогілашвілі погрожував правоохоронцям і ліз в бійку

Заступнику міністра внутрішніх справ не сподобалося прохання показати документи

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську. Чиновнику не сподобалося прохання показати документи. Відповідне відео опублікував YouTube–канал «Остання Крапля».

При в'їзді в Донецьку область правоохоронці зупинили автівку Гогілашвілі для перевірки документів. Машина зупинилася не одразу – вона ще проїхала кілька метрів вперед.

Гогілашвілі після зупинку розлютився та почав погрожувати працівникам поліції, ображати їх та лізти в бійку.

«Ви що не бачите хто я? Я, бл@дь, не повинен витрачати час, доводячи, хто я», – заявив Гогілашвілі.

До слова, у різних регіонах України брак кадрових поліцейських сягає від 10% до 30%.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ хочуть надати працівникам поліції можливість підробляти у неробочий час, наприклад в охороні.