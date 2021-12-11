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    Заступник Монастирського поскандалив з правоохоронцями (відео)

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    Олександр Гогілашвілі погрожував правоохоронцям і ліз в бійку - Заступник Монастирського поскандалив з правоохоронцями (відео)
    Олександр Гогілашвілі погрожував правоохоронцям і ліз в бійку
    Фото: скріншот з відео

    Заступнику міністра внутрішніх справ не сподобалося прохання показати документи

    Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську. Чиновнику не сподобалося прохання показати документи. Відповідне відео опублікував YouTube–канал «Остання Крапля».

    При в'їзді в Донецьку область правоохоронці зупинили автівку Гогілашвілі для перевірки документів. Машина зупинилася не одразу – вона ще проїхала кілька метрів вперед.

    Гогілашвілі після зупинку розлютився та почав погрожувати працівникам поліції, ображати їх та лізти в бійку.

    «Ви що не бачите хто я? Я, бл@дь, не повинен витрачати час, доводячи, хто я», – заявив Гогілашвілі.

    До слова, у різних регіонах України брак кадрових поліцейських сягає від 10% до 30%.

    Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ хочуть надати працівникам поліції можливість підробляти у неробочий час, наприклад в охороні.

    Теги: документи
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    Заступник Монастирського поскандалив з правоохоронцями (відео)