Те, що Зеленський називає «програмою» - банальні лозунги, написані по приколу або з бодуна

Володимир Зеленський

Якщо в телевізорі щодня показувати дресированого собаку, то за місяці ми всі оберемо його куди завгодно

Скажіть, як, ну як так можна, щоб країна повелась на Зеленського?! Притомні (на перший погляд) люди на повному серйозі говорять:

- Та нічого не зміниться, ну хоч насміємося!

Насміємось, блін. Веселуха країні потрібна, розумієте?

- От прийде Зеленський і буде порядок, - каже мені юристка за освітою, яка працює в державній структурі.

- Який порядок? – питаю. – Як в кіно, чи що?

- Ну, хоча б такий, як в кіно.

Інша знайома, доросла і серйозна, гаряче розповідає:

- Він інший - ти що, не розумієш?! Він бізнес з нуля створив. У нього все чесно зароблене. Він вміє. І в Україні зуміє!

- Що зуміє?

- Все! Він новий, не те, що оці всі. Тільки крадуть.

- Дивись, - намагаюсь спокійно розповісти, - новий, так. А от чи інший? Бізнес в Росії є? Є. Фірми зареєстровані в оффшорах, які дозволяють не платити податки в Україні, є? Є. Так в чому інший? В тому, що не був в політиці? Не був – і ти уяви не маєш, що може бути, правда ж?

Не чує. Очі горять. Вова їй подобається. Просто подобається – кльовий чувак, розумієте?

Немає слів, звісно. Те, що команда Зеленського і він сам називає «програмою» - це купа банальних лозунгів, написаних або по приколу, або з бодуна. Обіцянки референдуму в ситуації, коли у нас НЕМАЄ закону про референдум. Патякання про те, що «народ всё будет решать» - це як? Які механізми?

Можу побитися об заклад, що ви не побачите зустрічей вживу з людьми кандидата Зеленського. Тому що він розповідає приблизно так, як відповідав на питання журналіста радіо Свободи про свої оффшори. Тому що людина розважається і грає в чужу гру.

Висунення таких кандидатів – це тримання виборців за лохів і маргінес.

Але далі буде фігні значно більше. Зеленський і Ліга сміху, Зеленський і 95 квартал, Зеленський і Розсміши коміка, Зеленський і реаліті-шоу Зеленського-кандидата… А в березні стартує черговий сезон Слуги народу. Я можу собі лише уявити, якої відвертої хрєні туди понапихають сценаристи.

Тільки не треба паралелей з Рейганом – погугліть біографію Рейгана, як мінімум.

І не треба про ісландського Йон Гнарра – це про місто і про країну з більш пристойною ситуацією, аніж у нас. І про систему стримань і противаг.

Коломойський, звісно, геніальний тролль. Не дотягує до рівня Березовського, але дуже старається. І якщо ми не вмикнемо мозок, то у нього все може вийти цього разу.

Тому ті, хто повторює мантру про «нового Зелінського» - повідомляйте про себе активніше. Це ускладнює, звісно, процес лікування. Зате спрощує процес постановки діагнозу.

І спробуйте пошукати відповіді на прості питання: а що пропонує кандидат Зеленський? От що конкретно? В якій країні ми прокинемося? Куди рухатимемося далі? Хто буде міністром оборони? А міністром закордонних справ? А Генеральним прокурором? А Головою Служби безпеки України? Саме на ці посади, за згодою з ВР, Президент подає і призначає службовців.



І не забувайте: якщо в телевізорі щодня показувати дресированого собаку, то через три місяці ми всі оберемо його куди завгодно і ким завгодно.

Джерело: блог Зої Казанжи

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