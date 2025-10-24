Трампа, схоже, розбудили

Захід посилює економічний тиск на Росію. Чого чекати Україні?

Ось що ми маємо станом на зараз.

1. Міністерство фінансів США (OFAC) оголосило про перші санкції за президентства Дональда Трампа, спрямовані проти двох найбільших нафтових компаній Росії: «Роснєфть» та «Лукойл», а також їхніх 34 дочірніх структур.

Мета: зменшити здатність кремля фінансувати війну та підтримувати ослаблену економіку.

Заклик: міністр фінансів Скотт Бессент закликав Москву «негайно припинити вогонь» і попередив, що США готові до подальших дій.

Умова миру: постійний мир «повністю залежить від готовності Росії добросовісно вести переговори».

2. Євросоюз: 19-й пакет санкцій по СПГ (скраплений природний газ) та тіньовому флоту. ЄС остаточно затвердив 19-й пакет санкцій, який значно посилює тиск на:

енергетику - заборона імпорту російського СПГ (поетапно до 2027 року) та посилення заборони співпраці з «Роснєфть» та «Лукойл» («Lukoil OAO»);

тіньовий флот - санкції проти ще 117 танкерів «тіньового флоту» (загалом їх тепер 558);

фінанси/технології - повна заборона транзакцій з 5 банками, обмеження платіжної системи «Мир», повна заборона криптовалютних послуг для громадян РФ, а також експортні обмеження на мікросхеми та технології для ВПК.

3. Відмова Москви: ніякої «заморозки» війни. Глава МЗС РФ Сергій Лавров категорично відкинув ідею Дональда Трампа про негайне припинення вогню та заморожування війни по лінії фронту.

Позиція РФ: Росія прагне лише «довгострокового миру», а не перемир'я, яке «ні до чого не призведе».

Аргументація лаврова: негайна зупинка означає «забути про першопричини конфлікту» (це, на його думку, позаблоковий статус України та «геноцид російського населення»).

Головна відмова: «Припинення вогню зараз означало б лише одне: величезна частина України залишається під керівництвом нацистського режиму».

Як бачимо, колективний захід посилює економічний тиск, але Росія це ігнорує, продовжуючи використовувати свою цинічну риторику для виправдання повномасштабної війни.

Чого нам очікувати? Тиску на нас всередині країни. Росіяни працюють і будуть працювати в тилу України. Telegram-канали з пропагандою та фейками, протистояння, зіткнення лобами, використання болючих тем і так далі – весь цей інструментарій буде задіяний на повну.

Мова йде про дестабілізацію всередині країни. Повірте, вони це вміють робити і вони мають на це достатньо ресурсів. Вони кошмаритимуть країну ще більше. Так, зима буде тяжкою. Щоб змусити людей залишати домівки, панікувати, щоб радикалізувати настрої всередині. Все це - примус до капітуляції. Вони не хочуть, щоб ми існували взагалі.

Що робити нам? Зрозуміло, що не вестися інформаційно і не підтримувати ворожі наративи. Все оце «приїхав в Одесу, а там всі російською розмовляють, ой, лишенько!», «всім триндець, нас здали, вмираємо», «скоро будемо голодні і холодні, влада хоче, щоб ми звільнили території». Ну, ви зрозуміли. Звісно, що влада має припинити дерибанити і витискати останні гроші з бізнесу, при цьому витрачаючи мільярди на проєкти по типу єдиних новин.

Виконавча влада має у своїх руках найважливіше – адміністративний важіль. Було б краще використовувати його на пряму боротьбу з ворогом, а не на зведення рахунків всередині країни. І ще одне. Жодна країна у світі не витримала б зараз те, що витримує Україна.