Головна Думки вголос Зоя Казанжи
search button user button menu button
Зоя Казанжи Громадський діяч

Трампа, схоже, розбудили

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Лавров категорично відкинув ідею Трампа про негайне припинення вогню та заморожування війни по лінії фронту
фото: Reuters

Захід посилює економічний тиск на Росію. Чого чекати Україні?

Ось що ми маємо станом на зараз.

1. Міністерство фінансів США (OFAC) оголосило про перші санкції за президентства Дональда Трампа, спрямовані проти двох найбільших нафтових компаній Росії: «Роснєфть» та «Лукойл», а також їхніх 34 дочірніх структур.

  • Мета: зменшити здатність кремля фінансувати війну та підтримувати ослаблену економіку.
  • Заклик: міністр фінансів Скотт Бессент закликав Москву «негайно припинити вогонь» і попередив, що США готові до подальших дій.
  • Умова миру: постійний мир «повністю залежить від готовності Росії добросовісно вести переговори».

2. Євросоюз: 19-й пакет санкцій по СПГ (скраплений природний газ) та тіньовому флоту. ЄС остаточно затвердив 19-й пакет санкцій, який значно посилює тиск на:

  • енергетику - заборона імпорту російського СПГ (поетапно до 2027 року) та посилення заборони співпраці з «Роснєфть» та «Лукойл» («Lukoil OAO»);
  • тіньовий флот - санкції проти ще 117 танкерів «тіньового флоту» (загалом їх тепер 558);
  • фінанси/технології - повна заборона транзакцій з 5 банками, обмеження платіжної системи «Мир», повна заборона криптовалютних послуг для громадян РФ, а також експортні обмеження на мікросхеми та технології для ВПК.

3. Відмова Москви: ніякої «заморозки» війни. Глава МЗС РФ Сергій Лавров категорично відкинув ідею Дональда Трампа про негайне припинення вогню та заморожування війни по лінії фронту.

  • Позиція РФ: Росія прагне лише «довгострокового миру», а не перемир'я, яке «ні до чого не призведе».
  • Аргументація лаврова: негайна зупинка означає «забути про першопричини конфлікту» (це, на його думку, позаблоковий статус України та «геноцид російського населення»).
  • Головна відмова: «Припинення вогню зараз означало б лише одне: величезна частина України залишається під керівництвом нацистського режиму».

Як бачимо, колективний захід посилює економічний тиск, але Росія це ігнорує, продовжуючи використовувати свою цинічну риторику для виправдання повномасштабної війни.

Чого нам очікувати? Тиску на нас всередині країни. Росіяни працюють і будуть працювати в тилу України. Telegram-канали з пропагандою та фейками, протистояння, зіткнення лобами, використання болючих тем і так далі – весь цей інструментарій буде задіяний на повну.

Мова йде про дестабілізацію всередині країни. Повірте, вони це вміють робити і вони мають на це достатньо ресурсів. Вони кошмаритимуть країну ще більше. Так, зима буде тяжкою. Щоб змусити людей залишати домівки, панікувати, щоб радикалізувати настрої всередині. Все це - примус до капітуляції. Вони не хочуть, щоб ми існували взагалі.

Що робити нам? Зрозуміло, що не вестися інформаційно і не підтримувати ворожі наративи. Все оце «приїхав в Одесу, а там всі російською розмовляють, ой, лишенько!», «всім триндець, нас здали, вмираємо», «скоро будемо голодні і холодні, влада хоче, щоб ми звільнили території». Ну, ви зрозуміли. Звісно, що влада має припинити дерибанити і витискати останні гроші з бізнесу, при цьому витрачаючи мільярди на проєкти по типу єдиних новин.

Виконавча влада має у своїх руках найважливіше – адміністративний важіль. Було б краще використовувати його на пряму боротьбу з ворогом, а не на зведення рахунків всередині країни. І ще одне. Жодна країна у світі не витримала б зараз те, що витримує Україна.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Україна переговори росіяни санкції війна Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Макрон прокоментував майбутню зустріч Трампа і Путіна
21 жовтня, 02:26
За словами Зеленського, Трамп вважає, що так званий «угорський формат» може стати наступним кроком або форматом, який здатен принести бажані результати
Зеленський пояснив, який план має Трамп на Будапешт
20 жовтня, 10:16
У цивільному житті чоловік захоплювався спортом, різними видами бойових мистецтв
Захищав Україну на Сумському напрямку. Згадаймо Віктора Свиридюка
11 жовтня, 09:00
Страшний сон Путіна. Куди полетять ракети «Томагавк»
Страшний сон Путіна. Куди полетять ракети «Томагавк» Технології війни
9 жовтня, 15:30
Мережа американських батарей допоможе Україні пройти зиму без відключень
Україна знайшла новий спосіб зберегти світло й тепло під час обстрілів
6 жовтня, 09:03
Частина ізраїльських резервістів, яких вже кілька разів викликали в армію, намагаються уникати призову
Ізраїль відчув проблему ухилянтів. Посол розповів, скільки резервістів відмовляються від призову
2 жовтня, 05:52
Трамп анонсував зустріч з Сі
Трамп анонсував зустріч з Сі
2 жовтня, 03:14
Удари дронів СБУ руйнують російську економіку
Це наші карти на переговорах
29 вересня, 17:37
Росія може спробувати паралізувати енергетичні та комунікаційні системи Заходу у певних випадкаї
Росія готує диверсії довкола Британських островів, вивчаючи підводні комунікації – FT
26 вересня, 22:23

Зоя Казанжи

Трампа, схоже, розбудили
Трампа, схоже, розбудили
Пугачова – до мозку кісток росіянка. Її інтерв’ю – точно не для нас
Пугачова – до мозку кісток росіянка. Її інтерв’ю – точно не для нас
Путін б’є по Києву, а Трамп погрожує санкціями Україні
Путін б’є по Києву, а Трамп погрожує санкціями Україні
Була в мене подруга. До 24 лютого 2022 року
Була в мене подруга. До 24 лютого 2022 року
Існування концтаборів в сучасному світі – це вирок людству
Існування концтаборів в сучасному світі – це вирок людству
Як влада продовжує ігнорувати уроки війни
Як влада продовжує ігнорувати уроки війни

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua