У Києві розпочалося щеплення вакциною Pfizer (фото)

Вакциною будуть щеплені утриманці та співробітники київських муніципальних інтернатів для людей похилого віку

Сьогодні, 19 квітня, у Києві розпочалися щеплення проти Covid-19 вакциною Pfizer. Директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург повідомила, що всього столиця отримала 4680 доз цієї вакцини. Про це інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

За вимогами дорожньої карти вакцинації першого етапу, розробленої МОЗ України, вакциною будуть щеплені утриманці та співробітники 10 київських муніципальних інтернатів для людей похилого віку та державного закладу «Госпіталь ветеранів війни МОЗ України».

Процес щеплення забезпечують дві спеціально навчені для роботи саме з вакциною Pfizer мобільні бригади київських медиків. Сьогодні вакцинацію пройшли 120 осіб із Київського геріатричного пансіонату. Ревакцинація пройде на 21 день після першого щеплення.

Також Гінзбург повідомила, що з початку вакцинальної кампанії від Covid-19 станом на 19 квітня у Києві вакциновано 42748 осіб. Зокрема, це близько 19700 медичних працівників, 1220 соціальних робітників, 2455 військових в ООС, 5092 особи віком 80+ тощо.

«Наразі столиця стало утримує перше місце в країні за темпами вакцинації. Та зниження рівня розповсюдження вірусу і кількості тяжких пацієнтів, що потребують госпіталізацій, напряму залежіть від кожного з нас. Дотримуйтеся всіх правил та карантинних обмежень, і це допоможе Києву якнайшвидше вийти з «червоної зони», – сказала Гінзбург.

Нагадаємо, перша партія вакцини Pfizer прибула в Україну вранці 16 квітня. Україна отримала 117 тисяч доз препарату Comirnaty в межах глобального механізму COVAX.

Першими щеплення вакциною Pfizer отримають мешканці та працівники будинків для літніх людей. Станом на ранок 19 квітня зробили 366 щеплень препаратом Pfizer.

Докторка медичних наук, головна спеціалістка МОЗ за спеціальністю «Епідеміологія» Наталія Виноград розповіла, що Pfizer, яку придбала наша країна, не є вакциною в звичному розумінні.

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