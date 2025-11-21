Країна рожевих поні, ельфів і фантазерів пропонує Україні капітулювати

Наш мир можливий лише на умовах повного відновлення суверенітету та безпеки України

«Чому б вам не припинити вбивати один одного і не почати торгувати один з одним?

Чому, замість того, щоб росіяни й українці вбивали одне одного, вони не торгують між собою,

не подорожують між двома країнами, не беруть участь у якомусь культурному обміні?»

Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Країна рожевих поні, ельфів і фантазерів.

Здається, нас продовжують тестувати: де та межа, до якої Україна прогнеться?

Є хороші новини. Лідери європейських країн працюють над альтернативним планом врегулювання конфлікту в Україні, який буде вигіднішим для України порівняно з пропозиціями США. Про це пише The Wall Street Journal.

Стверджують, що для плану потрібно буде кілька днів.

Я чомусь сподівалась, що такий план, хоча б на рівні чернетки, вже існує. Всі ці вояжі до Трампа були ж з якимись планами? Чому раптом Дімітрієв став основним автором з комерсом Віткоффим?

Постпред США в ООН Майк Волц заявив, що Сполучені Штати готові запровадити додаткові економічні санкції проти Росії. Сказав, що його країна продовжить надавати військову підтримку Україні, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню та не розпочне реальні переговори.

Волц сказав про викрадених та зниклих українських дітей.

Україна вперто стоїть на своїх позиціях. Це величезний плюс.

1. Територіальна цілісність

«Ми ніколи, ані офіційно, ані будь-яким іншим чином, не визнаємо тимчасово окуповану росією територію України як російську».

Україна наполягає на повному відновленні міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік. Будь-яка угода про припинення вогню або мирна угода, яка передбачає визнання російського контролю над будь-якою частиною української території, неможлива.

2. Право на самооборону та безпеку

«Україна не погодиться на жодні обмеження свого права на самооборону або чисельності й можливостей наших Збройних сил».

Це пряма відмова від російської вимоги про "демілітаризацію" України або набуття нею "нейтрального" статусу, який би не дозволяв мати сильні Збройні сили.

Україна заявляє, що сама обиратиме засоби та рівень захисту, необхідний для гарантування безпеки в майбутньому.

3. Захист ідентичності та мови

«Ми не будемо винагороджувати прагнення до геноциду, що лежить в основі російської агресії, підриваючи нашу ідентичність, зокрема нашу мову».

Українська сторона наголошує, що російська агресія ґрунтується на запереченні української національної ідентичності. Тому Україна не погодиться на жодні поступки щодо мовного законодавства, культури чи історії, які могли б бути витлумачені як винагорода агресору за його геноцидні наміри.

4. Суверенне право на вибір союзів

«Ми також не будемо терпіти жодних посягань на наш суверенітет, включно з нашим суверенним правом обирати союзи, до яких прагнемо приєднатися»

Це принциповий захист права України вступати до Європейського Союзу та НАТО (або будь-яких інших військових чи політичних блоків), якщо таке рішення буде прийняте суверенним українським народом.

Україна рішуче відкидає російську вимогу про те, щоб Україна була буферною зоною.

Це наші принципи. Представники України в ООН неухильно та послідовно слідкують ними.

Наш мир можливий лише на умовах повного відновлення суверенітету та безпеки України.

А нам пропонують капітуляцію, компроміс з окупантом. І ще трохи торгувати і співати разом.