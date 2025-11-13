Головна Думки вголос Зоя Казанжи
Зоя Казанжи Громадський діяч

Корупція в «Енергоатомі». Хроніка операції «Мідас»

Уявляєте, в якому глибокому шоці наші міжнародні партнери?

Отже, що відбувається станом на ранок, 13 листопада, з найбільш гучною корупційною схемою в Енергоатомі.

1. Журналісти Радіо Свобода виявили всіх фігурантів розслідування масової корупції у «Енергоатомі», які отримали підозру від НАБУ:

Тимур Міндіч (Карлсон), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий  директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов (Тенор), Олександр Цукерман (Шугармен),  Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

2. Германа Галущенка, міністра юстиції, відсторонили від посади.

3. 18 листопада Верховна Рада планує розглянути звільнення міністрів юстиції Германа Галущенка й енергетики Світлану Гринчук.

4. Тимур Міндіч перетнув кордон у напрямку Польщі о 2:09 ночі 10 листопада – за 4 години до обшуків у його квартирах в будинку на вулиці Грушевського в Києві. Держприкордонслужба заявила, що Тимур Міндіч перетнув кордон законно. «Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності».

5. Перед масовими обшуками, раптово з'явилося відеозвернення керівника Офіса президента Андрія Єрмака. Він заявив, що затримали людину, яка від його імені пропонувала працевлаштування  в ОП за гроші. Джерела «Української правди» кажуть, що ця публікація збіглась у часі з отриманням Офісом президента інформації, що в НАБУ і САП готуються заходи в тому числі по Єрмаку.

6. За кордон втік головний фінансист Міндіча Олександр Цукерман. В плівках фігурує як Sugarman.

7. Вищий антикорупційний суд відправив під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова; колишнього радника  міністра енергетики Ігоря Миронюка, Ігоря Фурсенка, Лесю Устименко. Людмилу Зоріну. Всім визначена альтернативна застава.

8. Фігуранта плівок НАБУ Сергія Пушкаря, який мав виступати на конференції Water Recovery Forum у Варшаві 13 листопада, забрали з переліку учасників: деякі представники української делегації відмовились з ним виступати. Пушкар залишив Україну і зараз перебуває у Варшаві.

9. У Вищому антикорупційному суді під час засідання зачитали дані з протоколу візуального спостереження, де йшлося, що Гринчук «щонайменше тричі» ночувала у Галущенка. Міністерка енергетики Світлана Гринчук заперечила, що знає щось про те, як вона кілька разів ночувала у міністра юстиції Германа Галущенка.

10. НАБУ зафіксували, як учасники корупційної схеми в енергетиці передавали кошти колишньому віцепрем'єр-міністру України Чернишову (Че Гевара).

11. Творче об'єднання Stadium Family оголосило про припинення роботи на невизначений час через скандал зі співвласником Тімуром Міндічем. Згідно з даними YouControl, Міндічу належить 75 відсотків компанії.

12. «Квартал 95», який на 50 відсотків належить Тимуру Міндічу, заявив, що Міндіч «не бере участі в діяльності студії та не впливає на її контент». А ще попросили не використовувати їх бренд у цьому корупційному скандалі, бо «вони працюють в Україні і для України».

13. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у взаємодії з партнерами країн G7 протягом тижня подасть на затвердження уряду пропозиції щодо нового складу Наглядової ради «Енергоатом». Старий склад відправлений на кисень.

14. Державна аудиторська служба розпочала всебічний аудит «Енергоатому» у зв'язку з оприлюдненими НАБУ фактами: аудит закупівель має бути проведений у строк до 15 робочих днів, повний аудит компанії – у строк до 90 робочих днів.

15. 10 листопада Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало  службову перевірку після оприлюднених матеріалів НАБУ про корупційну схему в енергетиці. На плівках НАБУ зафіксовано, що у травні 2025 року «Тенор», він же керівник підрозділу безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов, ймовірно завозив хабар у розмірі 20 тисяч доларів у НАЗК. Анастасія Радіна, народна депутатка від «Слуг народу», зареєструвала законопроект про невідкладний незалежний аудит НАЗК.

Україна знову на перших шпальтах американських та європейських медіа. Допомогу нам не припинять надавати, і про це вже є заяви. Але всі обіцяють «уважно стежити за розвитком подій».

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
