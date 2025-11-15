Головна Думки вголос Зоя Казанжи
search button user button menu button
Зоя Казанжи Громадський діяч

Школярі та студенти проти Фіцо: скандал, що сколихнув Словаччину

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Студенти та школярі покинули зустріч із Фіцо після його слів про війну в Україні
фото: скріншот з відео

Словацькі школярі кинули виклик проросійській позиції Фіцо

Тут прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вирішив побикувати. І не слабко отримав у відповідь.

У пʼятницю, що минає, Фіцо інкогніто приїхав до школи міста Попрад. Там зібралися старшокласники на зустріч з ним. Фіцо мав провести лекцію про зовнішню політику країни для учнів місцевого окружного управління Під час виступу, премʼєр не дуже гарно висловлювався про Україну. Учням це не сподобалось. Але Фіцо наскільки увірував у власні сили, що не те, що симпатій до Росії і Путіна не приховував, а почав пропонувати молоді збирати гроші на поїздку у Росію.

Одна із старшокласниць стверджує, що імʼя Путіна звучало неодноразово. Попри протести школярів. А потім Фіцо і зовсім пустився берега. Він розкритикував зовнішній вигляд деяких учнів, тому що вони були у чорному одязі на знак протесту. Ох і обурило це пана!

Але з гальмами погано, то він вирішив далі копати собі яму, перейшовши до теми війни в Україні. Роберт Фіцо засудив плани ЄС надати Києву 140 мільярдів євро. Школярі в цей час почали дзвеніти ключами. Це добре видно і чути на відео. І тоді високопосадовець роздратовано заявив: «Ну, якщо ви такі герої в цих чорних футболках і так за війну, то йдіть туди!».

Учні почали вставати після його слів. Ключі дзвеніли. Частина старшокласників покинула зустріч. Один хлопець розгорнув український прапор. «Ну, дзвеніть», – сказав вслід дітям Фіцо.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Цей інцидент стрімко поширився у соцмережах. Фіцо відреагував і повідомив, що ті старшокласники не були готові до розмови. Але на їхнє місце прийшли інші учні, і все продовжилось.

До речі, перед цим, саме в цьому ж містечку, вже була скасована лекція Фіцо. Через написи крейдою, що зʼявилися перед школою.
Учня, який їх писав, знайшли і прямо з уроків забрали на допит. Це спричинило протестну хвилю по всій країні. Після цього крейдяні написи стали формою мовчазного спротиву. «Крейдяний майдан». «Картонковий майдан».

І тоді ж учні та випускники школи оприлюднили відкритий лист, заявивши, що влада не повинна використовувати навчальні заклади для політичного впливу.

Певне, саме тому другий візит Фіцо у цю школу тримали у таємниці, а сам Фіцо прагнув певного реваншу. Інше покоління виросло. Старі політики це не хочуть помічати.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: прапор студенти скандал влада школярі Роберт Фіцо Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейці пропонують знизити градус Міндіч-гейту
Європейці пропонують знизити градус Міндіч-гейту
Вчора, 08:59
Ірина Горкун-Сілен розповіла, що сталося з її донькою у фінській школі
«Це мене шокувало». Інтерв'ю з мамою 11-річної українки, яку у фінській школі змусили співати «Калінку-малінку»
7 листопада, 11:00
Міністерка здавала житло за 3200 фунтів на місяць
Очільниця Мінфіну Британії незаконно здавала будинок у Лондоні
31 жовтня, 11:38
Стратегія Китаю акцентувалася на технологічній самодостатності
Як нова стратегія Китаю вплине на війну України проти РФ
26 жовтня, 22:35
Ірина та Андрій Білоуси
«Знищують без суду і доказів». Дружина скандально відомого режисера Білоуса звернулася до громадськості
26 жовтня, 15:22
Цинтула заявив, що подаватиме апеляцію, аби оскаржити вирок суду
Словацький письменник, який стріляв у Фіцо, отримав вирок
22 жовтня, 09:41
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
Юлія Свириденко та Роберт Фіцо зустрінуться у Кошице
Фіцо та Свириденко проведуть переговори в Словаччині: подробиці
17 жовтня, 11:58
У Helen Doron відреагували на інцидент. Олену Серебрякову вже усунуто від управління навчальним центром
Скандал у мовній школі у Києві: керівниця назвала батьків «нацистами»
16 жовтня, 15:08

Зоя Казанжи

Школярі та студенти проти Фіцо: скандал, що сколихнув Словаччину
Школярі та студенти проти Фіцо: скандал, що сколихнув Словаччину
Корупція в «Енергоатомі». Хроніка операції «Мідас»
Корупція в «Енергоатомі». Хроніка операції «Мідас»
Трампа, схоже, розбудили
Трампа, схоже, розбудили
Пугачова – до мозку кісток росіянка. Її інтерв’ю – точно не для нас
Пугачова – до мозку кісток росіянка. Її інтерв’ю – точно не для нас
Путін б’є по Києву, а Трамп погрожує санкціями Україні
Путін б’є по Києву, а Трамп погрожує санкціями Україні
Була в мене подруга. До 24 лютого 2022 року
Була в мене подруга. До 24 лютого 2022 року

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua