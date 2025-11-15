Школярі та студенти проти Фіцо: скандал, що сколихнув Словаччину

Студенти та школярі покинули зустріч із Фіцо після його слів про війну в Україні

Словацькі школярі кинули виклик проросійській позиції Фіцо

Тут прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вирішив побикувати. І не слабко отримав у відповідь.

У пʼятницю, що минає, Фіцо інкогніто приїхав до школи міста Попрад. Там зібралися старшокласники на зустріч з ним. Фіцо мав провести лекцію про зовнішню політику країни для учнів місцевого окружного управління Під час виступу, премʼєр не дуже гарно висловлювався про Україну. Учням це не сподобалось. Але Фіцо наскільки увірував у власні сили, що не те, що симпатій до Росії і Путіна не приховував, а почав пропонувати молоді збирати гроші на поїздку у Росію.

Одна із старшокласниць стверджує, що імʼя Путіна звучало неодноразово. Попри протести школярів. А потім Фіцо і зовсім пустився берега. Він розкритикував зовнішній вигляд деяких учнів, тому що вони були у чорному одязі на знак протесту. Ох і обурило це пана!

Але з гальмами погано, то він вирішив далі копати собі яму, перейшовши до теми війни в Україні. Роберт Фіцо засудив плани ЄС надати Києву 140 мільярдів євро. Школярі в цей час почали дзвеніти ключами. Це добре видно і чути на відео. І тоді високопосадовець роздратовано заявив: «Ну, якщо ви такі герої в цих чорних футболках і так за війну, то йдіть туди!».

Учні почали вставати після його слів. Ключі дзвеніли. Частина старшокласників покинула зустріч. Один хлопець розгорнув український прапор. «Ну, дзвеніть», – сказав вслід дітям Фіцо.

Цей інцидент стрімко поширився у соцмережах. Фіцо відреагував і повідомив, що ті старшокласники не були готові до розмови. Але на їхнє місце прийшли інші учні, і все продовжилось.

До речі, перед цим, саме в цьому ж містечку, вже була скасована лекція Фіцо. Через написи крейдою, що зʼявилися перед школою.

Учня, який їх писав, знайшли і прямо з уроків забрали на допит. Це спричинило протестну хвилю по всій країні. Після цього крейдяні написи стали формою мовчазного спротиву. «Крейдяний майдан». «Картонковий майдан».

І тоді ж учні та випускники школи оприлюднили відкритий лист, заявивши, що влада не повинна використовувати навчальні заклади для політичного впливу.

Певне, саме тому другий візит Фіцо у цю школу тримали у таємниці, а сам Фіцо прагнув певного реваншу. Інше покоління виросло. Старі політики це не хочуть помічати.