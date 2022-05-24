  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Вахтанг Кіпіані
рус
    Думки вголос

    Чи треба дозволити чоловікам покидати країну?

    Чи є сенс тримати немотивованих чоловіків всередині країни? - Чи треба дозволити чоловікам покидати країну?
    Чи є сенс тримати немотивованих чоловіків всередині країни?
    фото: ЗСУ

    Якщо їм Україна не потрібна, то навіщо вони Україні?

    Про петицію щодо дозволу чоловікам покидати Україну. Є професії, яким це справді потрібно. Це пара відсотків, навряд чи більше, ринку праці.

    Дальнобійники, залізничники, представники торгових мереж, дипломати тощо. Більшість тих, які голосять в унісон з частиною жінок – хочуть об'єднати родини і втекти. Нічого неочікуваного тут нема.

    Це реальність, це навіть норма. Цінності виживання, «сім'я то святе» і так далі. Втім. Можна подумати, що пів мільйона добровольців і мобілізованих вчителів, робітників, менеджерів, журналістів, археологів, підприємців – це термінатори і кіборги, які просто не могли дочекатися великого наступу Росії, щоб все кинути і піти до війська.

    Отже, багато хто хоче втекти подалі, «годувати родину» (нагадаю, що нині солдат ЗСУ отримує на руки 43 тисячі гривень – на яких роботах сьогодні стільки платять?), не думати про прильоти і небезпеку загинути. Користі від таких патріотів у імпровізованих казармах і шанцях точно не буде. Можна було б їх відпустити. В обмін на добровільний вихід з громадянства за спрощеною процедурою.

    Якщо їм Україна не потрібна, то навіщо вони Україні?

    Життя, звісно, складніше за ці банальні розмисли, але чому один професор історії (знаю десяток прикладів) має бути на фронті, а інший працювати з ноутбуком у затишній віденській кав'ярні? Чим перший гірший від другого?

    Разом нас багато, нас не подолати. Десь так.

    Джерело: блог Вахтанга Кіпіані

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна кордон петиція окупація солдат #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Директор Українського інституту майбутнього

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Гаррі Каспаров
    Гаррі Каспаров

    13-й чемпіон світу з шахів, політик

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чи треба дозволити чоловікам покидати країну?