Рамштайн-2: Резніков розповів про нову зброю для України і «сюрпризи» для Росії

Західна коаліція посилить берегову оборону України

Олексій Резніков підсумував чергову зустріч міністрів оборони антипутінської коаліції на базі Рамштайн, наголосивши на отриманні Україною нового озброєння. Про це міністр оборони України написав на Facebook.

«На сьогоднішній зустрічі країни оголосили про нові способи підтримки, які можуть стати game changing (змінити хід подій, на користь України – ред.) у цій війні», – зазначив очільник міністерства оборони України.

Зокрема, Україна отримала підтвердження про надання такої зброї, яка посилить берегову оборону: «Мова йде про пускові установки і протикорабельні ракети Harpoon».

Резніков анонсував інші «приємні сюрпризи», які посилять Збройні сили України та створять неприємності для рашистських окупантів, але не став конкретизувати ці сюопризи. «Про це – згодом», – запевнив міністр оборони.

Постачання нової зброї Україні стало можливе, за словами очільника Міноборони,«завдяки об’єднанню зусиль декількох наших країн-партнерів».

Олексій Резніков пообіцяв на наступній зустрічі у Рамштайні, в червні, відзвітувати про результати роботи нової західної зброї на фронтах російсько-української війни.

Нагадаємо, що кілька днів тому Резніков домовився із своєю німецькою колегою Крістін Ламбрехт про постачання Україні 15 самохідних зенітних установок Gepard.

А до антипутінської коаліції в Рамштайні приєдналися іще п’ять країн. Це Австрія, Боснія і Герцеговина, Колумбія, Ірландія та не визнане Україною Косово.