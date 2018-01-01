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    Думки вголос

    Тепер остаточно ясно - Росія втручалася у вибори в США

    Пройде ще трохи часу, і кінці зійдуться з кінцями. І від цього Росії і путінському режиму легше не буде
    Мовою оригіналу Путинский «повар» Евгений Пригожин и еще 12 друзей Путина с питерской «фабрики троллей», которым предъявлено обвинение в попытке повлиять на исход выборов 2016 года в США на стороне Трампа против Клинтон, сейчас совершенно главная тема, которую обсуждают американские СМИ.
    • Євген Кисельов

      Журналіст

    • Вчора, 22:08
    • Розсилка
    Володимир Путін
    Володимир Путін

    Пройде ще трохи часу, і кінці зійдуться з кінцями. І від цього Росії і путінському режиму легше не буде

    Мовою оригіналу

    Путинский «повар» Евгений Пригожин и еще 12 друзей Путина с питерской «фабрики троллей», которым предъявлено обвинение в попытке повлиять на исход выборов 2016 года в США на стороне Трампа против Клинтон, сейчас совершенно главная тема, которую обсуждают американские СМИ.

    Понятно, что едва ли кого-то из них арестуют и посадят. Но не это важно. Важно другое. Теперь окончательно ясно – Россия вмешивалась. Расследование Мюллера не мыльный пузырь и не мистификация. Бывший директор ФБР копает глубоко и теперь уже практически неуязвим – если на протяжении последних нескольких недель явно пытались прикрыть это расследование и уволить Мюллера, то теперь это сделать едва ли удастся – расследование будет продолжено.

    А в обвинительном акте упоминаются ведь и другие известные и неизвестные Жюри лица. Так что это явно не конец. В обвинительном заключении ни слова о взломе штаб-квартиры Демократической партии, ни слова о встрече высокопоставленных сотрудников предвыборного штаба Трампа летом 16-го года с некоей российской адвокатессой — встречались явно с надеждой нарыть какой-то компромат на Клинтон. Ни слова о бывшем начальнике штаба Трампа Поле Манафорте, который не признал себя виновным, но ниточка от которого теперь тянется не просто к Дерипаске, но благодаря Навальному и Насте Рыбке, через него к высокопоставленным сотрудникам правительства России, Сергею Приходько, и возможно, не только к нему.

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    Там нет ни слова о Майкле Флинне, который уже признал себя виновным. Так что, видите, как много сюжетов еще впереди.

    И еще одно – никто в Америке пока толком не осознал, что предъявление обвинения Пригожину и история с российскими наемниками, убитыми в Сирии и скорее всего, принадлежавшими к так называемой ЧВК Вагнера, звенья одной цепи. Наверное, это просто пока не укладывается в голове у американцев. Тем более, что частные военные компании в США для них дело привычное. А тут – все наоборот. Даже у моего уважаемого коллеги Константина Эггерта не укладывается, мог ли организатор банкета в Белом доме параллельно заниматься отжимом нефтяных месторождений. А у американских журналистов тем более.

    Но я уверен – пройдёт еще чуть-чуть, и концы сойдутся с концами. И от этого России и путинскому режиму легче не будет.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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