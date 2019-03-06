Трейлер наступної Ради: чому варто придивитися до виборів у Молдові

Вибори у Молдові Фото: Gagauz.md

Молдавський сценарій для України

У Молдові завершуються чергові парламентські вибори. Хоча результати голосування та фактичні переможці вже визначені – історія ще далека від свого логічного завершення. Цілком імовірно, що молдавські вибори стануть своєрідним «трейлером» парламентської кампанії в Україні.

Результати виборів / Джерело: AGORA

Вибори без переможця

Цьогорічні вибори у Молдові проходять за аналогічною до України, змішаною системою. До парламенту, який налічує 101 депутата, 50 обиратимуться за партійними списками, 51 – по мажоритарним округам.

З 35 мандатами, переможцем цих виборів стала Партія соціалістів республіки Молдова (PSRM), яку фактично очолює проросійський президент Ігор Додон. Одразу за нею йде правляча Демократична партія (DP) олігарха Володимира Плахотнюка – 30 місць. Низка ЗМІ неодноразово називала Плахотнюка бізнес-партнером українського президента Петра Порошенка, останнього він нещодавно назвав своїм товаришем. 26 мандатів здобув опозиційний проєвропейський блок ACUM («Зараз!»). Не дивлячись на те, що опозиціонери випередили «демократів» за пропорційною системою, вони цілком очікувано поступилися владі по мажоритарці. Замикають цей список популістська партія «Шор» (Sor), очолювана іншим молдавським олігархом Іланом Шором, який перебуває під слідством за крадіжку мільярда євро із молдавських банків. Загалом вони отримують 7 місць. Ще три округи лишилися за позафракційними.

Політичний блок ACUM / Джерело: Point.md

Вміння домовлятися

У той час, як молдавський ЦВК вже готується називати імена формальних переможців, у Кишинові досі гадають, хто саме здобуде владу. Молдова опинилася у складній ситуації, коли її парламент буде кардинально атомізованим. Жодна із парламентських сил не матиме достатньо голосів для формування уряду. Так само викликає сумніви і можливість лідерів піти на компроміс між собою. Лідери опозиційної ACUM вже заявили, що не визнають результати виборів, через масштабні фальсифікації збоку «Демократів» та «Соціалістів». Фактично, ACUM та Демократична партія – єдині проєвропейські сили у парламенті. Втім, через чисельні факти корупції в уряді, вкрай малоймовірно, що ACUM піде на коаліцію із нинішньою владою. Можливим виходом для «Демократів» буде союз із проросійською PRSM президента Додона, яку вони регулярно критикували. Для обох це буде значною репутаційною втратою, що зіграє лише на користь їх опонентам. Вже зараз Ігор Додон каже, що домовляться про коаліцію буде «дуже неприємно».

Минулого парламенту «Демократам» вдалося взяти владу лише завдяки знайомим для України методам підкупу депутатів. Хоча DP здобула лише четверте місце, з часом їх кількість збільшилася до 42-х. Багато експертів вказують на вміння Володимира Плахотнюка домовлятися. За короткі терміни він зміг перекупити до коаліції 35 депутатів і сформувати уряд. У цьому скликання знову з’являться мажоритарними, тож варто очікувати нових торгів. Якщо Плахотнюку не вдасться зробити це у короткі терміни – Молдову чекатимуть нові вибори.

Демократична партія Молдови / Джерело: Ava.md

Молдавський сценарій для України

Хоча політика Молдови здається досить віддаленою від України – саме така політична ситуація може очікувати Україну восени. Крім брудних технологій та масованого використання підкупу, який ми можемо побачити на прикладі президентської кампанії, в наступній Раді ризикує з’явитися нова хвиля відомого всім «тушкування». Наразі, згідно соцопитувань, до Парламенту проходять щонайменше 6 партій, ще декілька балансують на межі прохідного бар’єру. Немає підстав вважати, що ця ситуація до жовтня не зміниться, але вже зараз існує ризик появи багатьох мікрофракцій, які матимуть статус «золотої акції» для коаліції.

Враховуючи також той фактор, що зміна виборчої системи до початку парламентської кампанії майже неможлива – мажоритарні округи стануть ключовими фактором перемоги, а самі мажоритарники виторговуватимуть для себе преференції за голосування о ключовим питанням.

У будь-якому разі, обидва випадки свідчать про втрату довіри до інституційних гравців. Такі суспільні настрої не матимуть жодних позитивних тенденцій, і цілком можуть призвести до затяжної політичної кризи.

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