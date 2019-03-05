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    Технології

    Google не показуватиме канадцям політичну рекламу протягом виборчої кампанії

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    Послуга Google, як покращені результати пошуку, а також платформа YouTube не зазнають змін у рекламній політиці протягом виборів - Google не показуватиме канадцям політичну рекламу протягом виборчої кампанії
    Послуга Google, як покращені результати пошуку, а також платформа YouTube не зазнають змін у рекламній політиці протягом виборів

    Вибори до парламенту Канади призначені на 21 жовтня

    Пошуковик Google не показуватиме користувачам у Канаді політичну рекламу протягом цьогорічної виборчої кампанії.

    Про це заявив керівник відділу громадської політики Google у Канаді Колін Маккей, пише Reuters.

    За його словами, це пов’язано з ухваленим канадським парламентом наприкінці грудня законом С-76, який вимагає від онлайн платформ вести перелік усіх політичних рекламних кампаній, які вони безпосередньо або опосередковано розміщували.

    «Протягом федеральної парламентської виборчої кампанії 2019-ого року Google не прийматиме рекламу, яку регулює закон С-76», - сказав Маккей.

    Водночас, така популярна послуга Google, як покращені результати пошуку, а також платформа YouTube не зазнають змін у рекламній політиці протягом виборів.

    «Ми зосереджуємося на зусиллях із підтримки програм із покращення медіаграмотності канадців і надання людям корисної та потрібної інформації, пов’язаної з виборами», - зазначив Маккей.

    Вибори до парламенту Канади призначені на 21 жовтня.

    Джерело: Укрінформ

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