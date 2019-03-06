Трамп заявив, що йому не вистачатиме Клінтон на президентських виборах



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Дональд Трамп та Гілларі Клінтон

«Невже це означає, що мені не доведеться змагатися з Клінтон знову?», - зазначив Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не вистачатиме колишнього держсекретаря Гілларі Клінтон на президентських виборах у 2020 році.

Про це він написав у Twitter.

«Клінтон підтвердила, що не балотуватиметься у президенти у 2020 році, відмовляється від третьої боротьби за Білий дім. Шкода, невже це означає, що мені не доведеться змагатися з нею знову? Її буде дуже не вистачати!», - зазначив Трамп.

“(Crooked) Hillary Clinton confirms she will not run in 2020, rules out a third bid for White House.” Aw-shucks, does that mean I won’t get to run against her again? She will be sorely missed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 марта 2019 г.

Нагадаємо, напередодні колишній держсекретар США і суперниця Дональда Трампа Гілларі Клінтон відмовилася від участі у виборах президента США в 2020 році.

Раніше американський сенатор Берні Сандерс заявив про намір балотуватися на посаду президента США.

Також сенатор Елізабет Уоррен заявила про початок своєї президентської кампанії у рідному штаті Массачусетс.

Після цього Трамп глузливо назвав сенатора Елізабет Уоррен Покахонтас через її наголошування на корінне американське походження

Також сенатор-демократ від штату Міннесота Емі Клобушар висунула свою кандидатуру на президентські вибори у 2020 році.

У січні цього року колишній секретар з питань житлового будівництва та містобудування США, представник Демократичної партії Хуліан Кастро офіційно розпочав свою президентську кампанію на вибори 2020 року.