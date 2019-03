Трамп заявив, що йому не вистачатиме Клінтон на президентських виборах

«Невже це означає, що мені не доведеться змагатися з Клінтон знову?», - зазначив Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не вистачатиме колишнього держсекретаря Гілларі Клінтон на президентських виборах у 2020 році.

Про це він написав у Twitter.

«Клінтон підтвердила, що не балотуватиметься у президенти у 2020 році, відмовляється від третьої боротьби за Білий дім. Шкода, невже це означає, що мені не доведеться змагатися з нею знову? Її буде дуже не вистачати!», - зазначив Трамп.

“(Crooked) Hillary Clinton confirms she will not run in 2020, rules out a third bid for White House.” Aw-shucks, does that mean I won’t get to run against her again? She will be sorely missed!