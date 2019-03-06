  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп заявив, що йому не вистачатиме Клінтон на президентських виборах

    • Розсилка
    Дональд Трамп та&nbsp;Гілларі Клінтон - Трамп заявив, що йому не вистачатиме Клінтон на президентських виборах
    Дональд Трамп та Гілларі Клінтон

    «Невже це означає, що мені не доведеться змагатися з Клінтон знову?», - зазначив Трамп

    Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не вистачатиме колишнього держсекретаря Гілларі Клінтон на президентських виборах у 2020 році.

    Про це він написав у Twitter.

    «Клінтон підтвердила, що не балотуватиметься у президенти у 2020 році, відмовляється від третьої боротьби за Білий дім. Шкода, невже це означає, що мені не доведеться змагатися з нею знову? Її буде дуже не вистачати!», - зазначив Трамп.

    Нагадаємо, напередодні колишній держсекретар США і суперниця Дональда Трампа Гілларі Клінтон відмовилася від участі у виборах президента США в 2020 році.

    Раніше американський сенатор Берні Сандерс заявив про намір балотуватися на посаду президента США.

    Також сенатор Елізабет Уоррен заявила про початок своєї президентської кампанії у рідному штаті Массачусетс.

    Після цього Трамп глузливо назвав сенатора Елізабет Уоррен Покахонтас через її наголошування на корінне американське походження

    Також сенатор-демократ від штату Міннесота Емі Клобушар висунула свою кандидатуру на президентські вибори у 2020 році.

    У січні цього року колишній секретар з питань житлового будівництва та містобудування США, представник Демократичної партії Хуліан Кастро офіційно розпочав свою президентську кампанію на вибори 2020 року. 

    Читайте також
    США вибори Дональд Трамп Гілларі Клінтон політика вибори у США президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ