Російський політолог: Будь-яка підтримка Кремлем «свого» кандидата в Україні може його угробити



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Російський політолог, доктор історичних наук Лілія Шевцова живе між Росією та США

За словами Шевцової, найбільш близький до Кремля – Бойко

Напередодні вибрів Кремль шукає інструменти більш тонкого, а не «кінноармійського» впливу на Україну. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила відомий російський політолог, доктор історичних наук Лілія Шевцова, яка живе між Росією та США.

«Я до цього часу не зрозумію, якою мірою Кремль адекватно сприймає українську реальність і чи зробив Путін висновки з провалів у політиці Росії щодо України. Творці ідеї «русского мира» і ті, хто обіцяв падіння України в 2014-2015 роках, явно відсторонені від ролі кремлівських радників. Звичайно, зберегти Україну в «сірому полі» як сферу російського впливу – центральне завдання кремлівської стратегії. Але зараз, мабуть, Кремль шукає інструменти більш тонкого, не «кінноармійського» впливу на Україну. У Кремля є і українські радники. Так ми досить часто бачимо на російському телеекрані Медведчука, у якого є постійний доступ до Путіна», – розповіла Шевцова.

Та, на думку політолога, Кремль мав би розуміти, що можливості вплинути на українські президентські вибори у нього обмежені. «Більш того: будь-яка підтримка «свого» кандидата може його угробити. Найбільш близький до кремлівського умонастрою Бойко, але всі в Москві розуміють, що він не стане новим українським президентом», – зазначила політолог.

Вона припускає, що в Кремлі є відчуття, що нинішні фаворити президентської гонки в Україні навряд чи зможуть танцювати під кремлівську дудку.

«Значить, потрібні тонші засоби впливу і потрібно готуватися до парламентських виборів, де, можливо, буде шанс підтримати в українському парламенті опозиційне угруповання. Але не виключено, що я перебільшую здатність Кремля до більш філігранної роботи», – резюмувала Шевцова.