Нова влада хитро зливатиме гуманітарну політику

Фільми? Ок, навіть збільшимо бюджети! Але про російсько-українські війни - зась

У мене є ось яка українська підозра. Гуманітарну політику зливатимуть хитро. Як це було у 1920-тих роках у Радянській Україні.

По офіційному закінченні війни, в часи НЕПу - а значить, буде щось типу НЕПу після запуску ринку землі, про це писав Вадим Денисенко, - в гуманітарну сферу зайде гуманітарна допомога від держави.

Ідентичність не рубатимуть під корінь. Проте ширше залучать... як би це так правильно сказати... україномовних космополітів. Для яких українська мова - не проблема, вони наполягатимуть на її обов`язковості. Проте український контекст буде відсутній або зведений до прожиткового мінімуму.

Фільми? Ок, навіть збільшимо бюджети! Але про російсько-українські війни - зась. На сучасну тематику. Місце дії - місто N або село Х, красиве, не таке, як Припутні, гламурне, щоб із каналізацією й інтернетом. Без локалізації. Те саме в інших, масовіших за книжки сегментах.

Потім поволі настане щось на кшталт 1937 року для українського гуманітарного контексту...

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