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    Румунія і Молдова на добу скасували роумінг

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    Румунія і Молдова на добу скасували роумінг

    Між Молдовою і Румунією тривають переговори про повне скасування роумінгу

    Для громадян Молдови і Румунії на добу в Національний день Румунії була повністю відключена плата за роумінг між двома країнами.

    Про це повідомляє видання Prime.

    Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп заявив, що домовленості вдалося досягти під час нещодавнього спільного засідання урядів двох країн.

    Він підкреслив, що зараз також тривають переговори про повне скасування оплати тарифів за роумінг між Молдовою і Румунією.

    Видання зазначає, що питання скасування тарифів на роумінг було розглянуто Організацією за демократію та економічний розвиток, куди входять Україна, Молдова, Грузія та Азербайджан.

    Нагадаємо, 12 вересня минулого року в Європейському парламенті запропонували скасувати плату за роумінг у мобільному зв’язку поміж Європейським союзом і Україною, Молдовою та Грузією.

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