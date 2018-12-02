Макрон і Трюдо закликали РФ звільнити полонених українських моряків



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Макрон і Трюдо переговорили на полях саміту G20

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент Франції Еммануель Макрон закликали Росію звільнити затриманих українських моряків.

Про це за результатами їх зустрічі на полях саміту G20 розповіли у офісі прем’єр-міністра Канади.

«Прем’єр-міністр Трюдо та президент Макрон погодилися, що Росія повинна послабити свою агресію проти України й звільнити три українські судна й їх команду, захоплену 25 листопада», - заявили у Трюдо.

Двоє лідерів також обговорили убивство журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі.

«Прем’єр-міністр звернув увагу на санкції, запроваджені Канадою проти 17 саудитів, причетних до вбивства«, - зазначили у офісі глави уряду Канади.

Окрім цього під час розмови йшлося про питання економічної співпраці між Канадою та Францією, зокрема роль Всеохопної економічної та торговельної угоди у створенні робочих місць та можливостей для канадців і європейців.

«Двоє лідерів також обговорили перехід президентства у G7 від Канади до Франції наступного року, і те, як продовжити роботу Великої сімки у таких важливих питаннях, як: просування гендерної рівності та збільшення ролі жінок, а також зменшення забруднення океанів пластиком», - підсумували у Трюдо.

Нагадаємо, раніше член Громадської спостережної комісії Москви Когершин Сагієва заявила, що у московське СІЗО «Лефортово» доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають в лікарні СІЗО «Матросская тишина».

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію про полонених українських моряків.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

Джерело: Укрінформ